Mittlerweile über 120 Aussteller und Marken dabei

kuechenherbst.online: Die Teilnehmerliste füllt sich

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 21.08.2020

Am 19. September ist es soweit: Die erste Ausgabe von kuechenherbst.online geht an den Start. Die Teilnehmerliste füllt sich stetig, wie Veranstalter Trendfairs berichtet. (Bild: Screenshot: kuechenherbst.online)

Ab 19. September 2020 findet die erste Ausgabe von kuechenherbst.online statt, der digitalen Alternative zum deutschen Küchenherbst bzw. zur area30, die abgesagt werden mussten. Wie Veranstalter Trendfairs informiert, füllt sich die Teilnehmerliste von küchenherbst.online sehr schnell.

Die große Nachfrage unterstreiche das Interesse an konzentrierten Präsentationen auf professionell aufgestellten Messeplätzen, da diese den Besuchern bzw. Ausstellerkunden viele Mehrwerte bieten, sagt Trendfairs-Mastermind Michael Rambach. Bei kuechenherbst.online – der digitalen Alternative zum deutschen Küchenherbst – geht es ausschließlich um das Thema „Küche pur“ – mit allem was dazugehört.

Wie Trendfairs informiert, engagieren sich beispielsweise auf kuechenherbst.online von aktuell über 120 Unternehmen:

In der area30:

A.S.K., AKP, Allmilmö, ASWO, Avitana, B. Ketterer, Bax, Beckermann, Berbel, Berghoff, Bora, Candy, Clage, Compusoft, Cuciniale, Decker, Dinger Stone, Diwa-Klima, Dunavox, Elica, eOpus, Faber, Falmec, Glas Neumann, Gutmann, Gräbert, Grohe, Haier, Hansgrohe, KitchenAdvisor, Küche & Co., KüchenAtlas, KüchenTreff, Küppersbusch, Lechner, Mayer Sitzmöbel, Naber, Oranier, Ozonos, Pino, Pyramis, Quooker, Refsta, Rehau, Robovox, Sagemüller+Rohrer, Samsung, Schock, Sedia, SHD, Silverline, Softronik, Spartherm, Strasser, Systemceram, Tebü, Teka, Villeroy und Boch, Vogt sowie die neu hinzugekommenen Unternehmen Garant, Hailo, Neolith, Pelipal, Templer, ewe und viele weitere …

In cube30: Alno und Walden

In house4kitchen: Franke, Next125, Schüller

In Kitchencenter Löhne: AEG, Impuls, Sachsenküchen, Zanussi

In Gut Böckel: Agrilution, Bauknecht und drei weitere

Im Messezentrum Architekturwerkstatt: V-ZUG

Aus den hauseigenen Messestandorten in OWL:

Ballerina, Bauformat/Burger, Häcker, Nobilia, rational und viele mehr

Jedes der ausstellenden Unternehmen könne vielfältig gefunden werden, wie Trendfairs sagt. „Z.B. über die virtuelle ostwestfälische Küchen-Landkarte, denn jedes Unternehmen ist geografisch genau dort, wo es sich auch physisch befindet – entweder am eigenen Firmenstandort oder in einem der Messezentren.“

Die Ausstellersuche kann auch über eine alphabetische Liste, über Suche in Messezentren, über eine direkte Namenssuche oder auch Suche nach Produktgruppe (zB. Küche, Elektrogeräte, Armaturen, Spülen, Dunstabzüge, Verbundgruppen, Zubehör, Arbeitsplatten, Licht, Fachpresse) schnell und einfach gefunden werden.

Michael Rambach ergänzt: „Sicher werden interessierte Fachbesucher nicht nur einmal auf kuechenherbst.online zu Gast sein, sondern immer wieder zu verschiedenen Zeiten oder an verschiedenen Tagen eine Entdeckungsreise bei Ausstellern von kuechenherbst.online unternehmen. Die Möglichkeiten des Dialogs zwischen Besuchern und Ausstellern sind enorm vielfältig.“ Erreicht werden sollen mit dem zweisprachigen Online-Messeformat ca. 17.000 qualifizierte Fachbesucherpersonen aus Deutschland und Nachbarländern.

Übrigens: Das TV-Programm während der gesamten Online-Messezeit füllt sich mit interessanten Beiträgen von Ausstellern. Aktuell sind knapp 40 Live-Streams gebucht, welche auf die Messezeit verteilt, live gesendet werden.