Teilnehmer von Mitgliedsbetrieben und Zentrale im Pöllatal

Wanderung der Oberkärntner „Experten“

Dominik Schebach | 21.08.2020 | Bilder | 0 |

Die Teilnehmer der Expert-Wanderung auf der Kochlöffelhütte im Pöllatal: Thomas Tisch (Expert Tisch), Renate Reiner (Expert Profi Elektro), Ingrid More (Expert More), Heidi Tisch (Expert Tisch), Hans More (Expert More) (vl. vorne); Daniel Svaldi (Expert Österreich), Alfred Kapfer (Expert Österreich), Heinz Gurker (Expert Profi Elektro), Erich Tisch (Expert Tisch), Rudolf Reiner (Expert Profi Elektro) und davor sitzend Matthias Sandtner (Expert Österreich).

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Bewegung in der frischen Luft gerade in Zeiten des Coronavirus das Immunsystems des Menschen stärkt und das Infektionsrisiko im Freien sehr gering ist, fand vergangenen Dienstag 11.August eine Wanderung der Oberkärntner „Expert“-Mitgliedsbetriebe gemeinsam mit Vertretern der Expert-Zentrale statt. Vorbereitet und organisiert wurde die Wanderung dieses Mal von der Familie More aus Spittal a.d. Drau.

In entspannter und heiterer Atmosphäre wurde gemeinsam der Bacherlebnisweg im wunderschönen Pöllatal durchwandert, um am Ziel in der „Kochlöffelhütte“ einzukehren und regionale Schmankerl zu verkosten. Gerade nach den zuletzt geschäftlich sehr erfolgreichen aber auch arbeitsintensiven Monaten eine willkommene Gelegenheit für alle Teilnehmer den Alltag kurz hinter sich zu lassen, sich über aktuelle Themen – sei es beruflicher oder auch privater Natur – auszutauschen oder einfach nur die Seele baumeln zu lassen.

Zurück zum Ausgangspunkt ging es natürlich auch wieder mit der Kraft der eigenen Beine. Gegen Ende der Wanderung erwischte die fleißigen Wanderer noch ein länger anhaltender kräftiger Regenschauer, was aber der fröhlichen Stimmung keinen Abbruch tat. Einmal mehr ein Beweis, dass auch etwas widrigere Bedingungen die Expert-Familie nicht stoppen und aus der Bahn werfen können.

„Ich habe unser Treffen und unsere Wanderung in vollen Zügen genossen. Es ist einfach eine Freude zu hören und zu sehen, wie sich unsere Expert-Mitgliedsbetriebe gerade auch in schwierigen Zeiten immer wieder höchst erfolgreich am Markt behaupten und bei all dem damit verbunden Stress Ihren Humor und Ihre gute Laune nicht verlieren“, so Expert-GF Alfred Kapfer. „Dazu kommt der sehr partnerschaftliche und immer freundschaftliche Umgang miteinander. Ein großes Plus für uns gerade auch in herausfordernden Zeiten. All das macht mich mehr denn je stolz ein Teil der Expert-Familie zu sein.“