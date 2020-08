„Personalisiert, hautschonend, gründlich“

Der neue Philips Rasierer S7000

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.08.2020

Ab September gibt es den Philips Rasierer S7000, dieser sei nicht nur hautschonend und gründlich, sondern auch personalisiert.

Männer wünschen sich von einer Rasur, dass sie schnell gehen, gründlich und hautschonend sein soll - egal ob nass oder trocken. Genau das soll der Philips Rasierer S7000, der im September auf den Markt kommt, ermöglichen. „Er verfügt er über eine einzigartige Technologie namens ‚SkinIQ‘. Sie analysiert das Barthaar, passt die Schneideleistung automatisch an und führt so zu einer gründlichen und hautschonenden Rasur in wenigen Zügen“, beschreibt Philips.

„Eine personalisierte Rasur ist besonders wichtig. Philips hat die SkinIQ Technologie entwickelt, um diese noch individueller und damit gründlicher und sanfter zu gestalten“, so Sonja Gindl, Marketing Lead Personal Health bei Philips Austria. „Die GroomTribe App unterstützt dieses personalisierte Rasiererlebnis. Sie analysiert die Entwicklung der Haut nach jeder Anwendung und gibt darauf basierend Tipps für die Rasur.“

Die SkinIQ Technologie

Philips erklärt: „Der Rasierer S7000 besitzt drei Komponenten der SkinIQ Technologie: Der Power Adapt Sensor misst die Haardichte 125 Mal pro Sekunde, passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur. Die Bewegungserkennung des Motion Control Sensors analysiert die Rasiertechnik und verhilft zu einer effizienteren Vorgehensweise. Dabei wird in der GroomTribe App beispielsweise aufgezeigt, ob der Rasierer kreisförmig (richtig) oder doch linear (falsch) bewegt wurde, um das Ergebnis zu verbessern. Nach nur drei Rasuren erreichte die Mehrheit der Männer eine bessere Rasiertechnik mit weniger Zügen (basierend auf Benutzern des Philips Rasierers S7000 und der GroomTribe App im Jahr 2019).“

Die dritte Komponente stellt laut Philips die schützende Hautkomfortbeschichtung dar: „Durch eine Schutzbeschichtung zwischen den Scherköpfen und der Haut, die aus bis zu 2.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratmillimeter besteht, wird die Reibung auf der Haut um 25% reduziert (getestet im Vergleich zu Philips Series 3000). Somit gleitet der Rasierer sanft über die Haut und sorgt für einen besseren Hautschutz.“

Für eine gründliche Rasur

Der Rasierer S7000 ist mit SteelPrecision-Klingen ausgestattet. „Diese rasieren mit bis zu 90.000 Schneidevorgängen pro Minute und erfassen so mehr Haare pro Zug (im Vergleich zu nicht beschichtetem Material)“, sagt Philips und: „Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend. Die neue Scherkopfform bringt das Haar in eine effektive Schnittposition und macht die Rasur damit noch präziser. Zudem sind die Scherköpfe 360 Grad drehbar, wodurch sie sich jeder Gesichtskontur anpassen. Durch den optimalen Hautkontakt wird eine besonders gründliche Rasur ermöglicht.“

In nur einer Minute

Wie der Hersteller sagt, säubert und pflegt die kabellose Reinigungsstation den Rasierer „in nur einer Minute“ und sorgt für eine optimale Leistung über einen längeren Zeitraum. Dabei sei sie zehn Mal effektiver als eine einfache Reinigung mit Wasser (Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit und Wasser in der Reinigungskartusche). Laut Philips handelt es sich übrigens um die „weltweit kleinste Reinigungsstation“, somit könne diese einfach verstaut werden.

Der Philips Rasierer S7000 S7788/55 auf den Punkt

Drei Komponenten der SkinIQ Technologie: Power Adapt Sensor, Motion Control Sensor, schützende Hautkomfortbeschichtung

Leistungsstark bei jedem Durchgang

Flexible Präzisionsscherköpfe passen sich den Gesichtskonturen an

Selbstschärfende SteelPrecision-Klingen

100 Prozent wasserdicht

Personalisierung via GroomTribe App (iOS, Android)

Kleinste, kabellose Reinigungsstation der Welt

Zubehör: Präzisionstrimmer, Reiseetui, Reinigungsstation, Reinigungskartusche

Farbe: Dunkles Chrom

UVP: 169,99 Euro

Ab September erhältlich