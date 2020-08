Editor's Choice Länderübergreifende Initiative

Händler formieren sich gegen Sound United-Direktvertrieb

Wolfgang Schalko | 27.08.2020

Mit dem überraschenden Start der Direktvermarktung seiner Produkte über Marken-Webshops zog sich Sound United den Unmut der Handelspartner zu.

Ende Juli informierte Sound United – besser bekannt für Marken wie Denon, Marantz, Heos oder Polk – seine Handelspartner, dass man über eigene Webshops mit der Direktvermarktung der Produkte beginnen werde. So überraschend dieser Schritt kam, so sauer stieß er den Händlern auf. Kurzerhand wurden die Bedenken namhafter deutscher und österreichischer Händler in einen gemeinsamen offenen Brief gegossen und dem Unternehmen kundgetan.

Per E-Mail-Aussendung informierte Sound United am 31. Juli seine Handelspartner über die bevorstehenden Änderungen des Vertriebskonzepts. Darin heißt es unter anderem: Man fühle sich zwar „weiterhin zu 100% der Unterstützung und Zusammenarbeit mit unseren Partnern verpflichtet”, allerdings seien die „eigenen Webseiten immer stärker zu einer Plattform gereift, auf der sich Endkunden gezielt mit den Inhalten unserer Produkte beschäftigen.” Daher sei „für uns der nächste logische Schritt unser Angebot zu erweitern und Endkunden die Möglichkeit zu bieten, Produkte zukünftig direkt über unsere Webseite zu bestellen.”

Den Anfang sollte die Marke Denon – seineszeichens der Hauptumsatzträger im Markenportfolio von Sound United – mit ausgewählten Produkten machen.

Diese Ankündigung ließ bei den Handelspartner jedenfalls sofort die Alarmglocken schrillen.

„Respektlos und inakzeptabel” – Unmut offiziell bekundet

Anfang August wurde der Direktvertrieb ankündigungsgemäß gestartet – und als die praktische Umsetzung ersichtlich wurde, begann sich sofort der Widerstand der Fachhandelspartner zu formieren. Diese orteten einen Vertrauensbruch und verfassten einen offenen Brief an Sound United – wobei in diesem Fall bemerkenswert ist, dass sich unter der Federführung von der D & P Schappert GmbH (für Deutschland) und der HeimkinoWelt (für Österreich) eine länderübergreifende Initiative zusammenfand. Hierzulande unterzeichneten neben HeimkinoWelt-GF Thomas Chuchlik auch Philipp Majdic, Raimund Kreil, Karl Köck, Christian Zöscher, Daniel Maggi sowie Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik das Schreiben.

In dem offenen Brief legen die Händler ihre Bedenken dar: Die 100%-ige Unterstützung der Partner und die Etablierung einer direkten Bestellmöglichkeit für Endkunden würde einen Widerspruch in sich darstellen und das notwendige Vertrauen zwischen Händler und Lieferant beschädigen. Und das, nachdem der Fachhandel in den letzten Jahren viel Zeit, Geld und Mühe in den Aufbau der Marken der Sound United Gruppe investiert habe – die ohne dessen Zutun heute nicht dort wären, wo sie stehen. Außerdem komme es zu einer Wettbewerbsverzerrung, weil die Warenverfügbarkeit in den Marken-Webshops (nachweislich) eine andere sei als gegenüber den Händlern kommuniziert, und auch Fragen wie etwa bezüglich des Supports für Kunden bei den im Marken-Webshop erworbenen Produkten seien dringend zu kären.

Den offenen Brief finden Sie beigefügt als PDF zum Nachlesen.

Die Händler fordern nun eine Stellungnahme, wie Sound United die Aktivitäten in den eigenen Onlineshops fortan gestalten will und wie man sich die gemeinsame Zukunft mit den Fachhandelspartnern vorstellt. Wie Thomas Chuchlik gegenüber elektro.at erklärte, habe man seitens der Händler durchaus ein gewisses Verständnis für den Schritt von Sound United, allerdings gelte es, innerhalb des Produktportfolios zu differenzieren – und gerade beratungsintensive Produkte wie zB AV-Receiver seien eindeutig das Metier des Fachhandels. Nun gehe es darum, einen für beide Seiten tragbaren Kompromiss zu finden. Erste Gespräche hätten bereits stattgefunden und seien durchaus vielversprechend verlaufen: „Ich persönlich habe ein gutes Bauchgefühl – und das täuscht mich selten”, zeigte sich der HeimkinoWelt-GF zuversichtlich, dass bald eine einvernehmliche Lösung auf dem Tisch liegt.

