Erstaunliche Bilder mit tiefem Schwarz und authentischen Farben

LG präsentiert Micro-LED Display MAGNIT

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 15.09.2020

Mit seiner neuen Micro-LED-Signage Lösung MAGNIT will LG einmal mehr Maßstäbe in puncto Bildqualität setzen. (© LG Electronics)

Die neue Micro-LED-Signage Lösung LG MAGNIT von LG Electronics bietet bahnbrechende Bildqualität und Langlebigkeit durch LGs Black Coating-Display-Technologie sowie das Blockmontage-Design. LG MAGNIT wird gerade in den Schlüsselmärkten Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten eingeführt.

Micro-LED verfügt über selbstleuchtende Pixel im Mikrometerbereich, die durch die Chip-on-Board-Technologie schärfere Bilder mit verbessertem Kontrast und einem größeren Betrachtungswinkel liefert. Die neue Black Coating-Technologie von LG, die auf der Vorderseite der Displays angebracht wird, soll zusätzlich den Kontrast und die Farbgenauigkeit verbessern und gleichzeitig dazu beitragen, die winzigen LED-Pixel vor Feuchtigkeit, Staub und äußeren Einflüssen zu schützen. Als Blend- und Fingerabdruckschutz minimiert die Black Coating-Technologie außerdem störende Spiegelungen und erleichtert die Entfernung von Flecken.

LG MAGNIT spricht Anwender an, die ein hochwertiges, großformatiges Display mit einer Auflösung von 163 Zoll und 4K für den Genuss ihrer Lieblingsfilme, -serien und -sportarten suchen. Zur Ausstattung zählt LGs webOS Smart Signage Plattform für eine intuitive Navigation und Steuerung der zahlreichen Funktionen. Die hervorragende Bildqualität des LG MAGNIT wird durch einen KI-betriebenen α (Alpha)-Bildprozessor unterstützt, der in modernen LG-Fernsehern zu finden ist und Inhalte intelligent analysiert und die visuelle Ausgabe automatisch in Echtzeit optimiert.

Zusätzlich bietet LG MAGNIT den Vorteil einer problemlosen Installation und Konfiguration. Jedes Micro LED-Gehäuse misst nur 600 x 337,5 x 44,9 mm (Breite x Höhe x Tiefe) und lässt sich nahtlos mit anderen Gehäusen verbinden, sodass Techniker schnell und unkompliziert große Displays vor Ort aufbauen können. Die Fähigkeit, Signale problemlos drahtlos zu senden und zu empfangen, ist auf die kontaktlose Verbindungstechnologie von LG zurückzuführen. Das Blockmontage-Design von LG ermöglicht es, Strom über Pin-Anschlüsse, die sich an den Rändern des LED-Gehäuses befinden, an die umliegenden Gehäuse zu senden.

„Es ist immer aufregend, echte Innovationen im Bereich der LED-Signage zu präsentieren und wir freuen uns besonders, zu diesem Zeitpunkt unsere LG MAGNIT Produktreihe vorzustellen”, so Paik Ki-mun, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Information Display der LG Electronics Business Solutions Company. „Mit seiner Kombination aus überragender Bildqualität, Erweiterbarkeit und bequemer Einrichtung ist LG MAGNIT eine großartige Micro-LED-Signage Lösung für eine Vielzahl kommerzieller und öffentlicher Räume, einschließlich Kongresszentren, Firmen- und Hotellobbys, Luxusboutiquen, Sendestudios, Kontrollräume, Ausstellungshallen und Museen.”