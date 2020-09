Skopik ging, Krenmair übernimmt

Whirlpool Österreich ordnet Organisationsstruktur neu

Hausgeräte | 2 | | Stefanie Bruckbauer | 17.09.2020

Thomas Krenmair, bisher Prokurist und Vertriebsleiter Retail AT, übernimmt nun auch den Kanal Küchen- und Möbelfachhandel. Er folgt in dieser Funktion Dieter Skopik. (Foto: Whirlpool)

Mit. 1. März 2020 stellte Whirlpool Austria die österreichische Organisationsstruktur neu auf. Daniela Pojer, Thomas Krenmair und Dieter Skopik übernahmen zu Dritt die Aufgaben der Geschäftsführung. Nun hat Dieter Skopik das Unternehmen „auf eigenen Wunsch verlassen“, wie Whirlpool Austria informiert. Seine Position übernimmt Thomas Krenmair.

„Die Whirlpool Österreich GmbH ordnet die Organisationsstruktur in Österreich neu. Thomas Krenmair, bisher Prokurist und Vertriebsleiter Retail AT, übernimmt mit sofortiger Wirkung auch den Kanal Küchen- und Möbelfachhandel. Er folgt in dieser zusätzlichen Funktion auf Dieter Skopik, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat“, informiert das Unternehmen in einer Aussendung.

Jens-Christoph Bidlingmaier, General Manager Northern Europe, sagt dazu: „Der Entschluss die Bereiche Kitchen und Retail in eine Hand zu geben und damit auch näher zusammenzuführen, ist mehr als sinnvoll. Wir erhoffen uns dadurch weiterhin eine optimierte Umsetzung unserer Vertriebspolitik und versprechen uns Synergieeffekte in einer effizienteren Betreuung unserer Handelspartner. Mit Thomas Krenmair haben wir den richtigen Manager, der diese Aufgabe mit Leidenschaft und Begeisterung bewältigen wird.“

Thomas Krenmair war in verschiedenen vertrieblichen Positionen bei Hewlett Packard, Samsung Electronics und Hisense tätig, bevor er im März 2019 als Vertriebsleiter Retail AT zur Whirlpool Corporation kam. Ab sofort übernimmt er die Rolle als Prokurist & Vertriebsleiter Retail und Küche Österreich. Krenmair ist in dieser Funktion Mitglied der österreichischen Geschäftsführung.