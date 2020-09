Kostenloses Webinar

Sicher präsentieren mit BenQ InstaShow

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 21.09.2020

Am 1. Oktober kann man bei einem Webinar mehr über das intuitive Präsentationssystem BenQ InstaShow erfahren.

BenQ lädt Fachhandelspartner und Kunden zur Teilnahme an einem kostenlosen Webinar rund um BenQ InstaShow ein. Am 01. Oktober stellt Rene Nergenau, Technical Sales Engineer B2B bei BenQ, in der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr, das kabellose Kollaborationssystem BenQ InstaShow mit seinen schier unbegrenzten Möglichkeiten zur Interaktion vor.

Im Rahmen des kostenlosen Webinars erfahren interessierte Teilnehmer mehr über Datensicherheit durch Verschlüsselung, über die Unterschiede zwischen den InstaShow-Versionen WDC10 und WDC20 und wie schnell die Präsentationssysteme dank Plug and Play einsatzbereit sind.

Im Anschluss daran steht Rene Nergenau, der auf die technische Beratung und Betreuung von Kunden, Partnern und Händlern spezialisiert ist, gerne für Fragen zur Verfügung.

Anmeldungen sind ab sofort über diesen Link möglich.