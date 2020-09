Herbstkampagne angelaufen

simpliTV: Streaming-App ein Monat gratis testen

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 22.09.2020

Bei der aktuellen Herbstkampagne von simpliTV rühren Socke und Sockine die Werbetrommel für das Streaming-Angebot. (© simpliTV)

Die aktuelle Herbstkampagne von simpliTV bringt zusammen, was zusammengehört: Fernsehen und Streaming. Ab sofort ist die Streamingfunktion bei allen TV-Paketen (Antenne, SAT) von simpliTV inkludiert. Zusätzlich steht die Streaming-App für Interessierte ein Monat lang kostenlos zum Testen zur Verfügung – einfach downloaden und zehn Sender ortsunabhängig mit zahlreichen Zusatzfunktionen live streamen. Außerdem können sich Satellitenkunden über neue HD-Angebote freuen.

Heutzutage lässt sich der eigene Alltag oftmals nicht mit fixen Fernsehzeiten verbinden. Aus diesem Grund sind Streamingdienste mittlerweile auch in Österreich ein fester Bestandteil der Medienlandschaft geworden. So bietet simpliTV den Konsumenten ab sofort noch mehr Flexibilität, da Streaming nun bei jedem TV-Paket inkludiert ist. Interessierte können die simpliTV Streaming-App mit praktischen Zusatzfunktionen ab sofort unkompliziert und kostenlos ein Monat lang testen – einfach mit E-Mail Adresse anmelden und loslegen. Das Testmonat endet automatisch und es entstehen keine Kosten. Interessierte Zuseher können sich nach Ablauf des Probemonats für die gewünschte Produktvariante (Antenne, SAT) entscheiden und schon sind weiterhin alle Programme via TV, Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV empfangbar.

Flexibles Live-Fernsehen mit praktischen Zusatzfunktionen

„Das Nutzerverhalten der TV-Konsumenten hat sich in den letzten Jahren stark verändert, flexibles Fernsehen ist mittlerweile unverzichtbar. Unseren Kunden ihr Lieblingsprogramm ab sofort auf allen Geräten zu präsentieren, ist für uns daher eine logische Weiterentwicklung unseres vielfältigen Angebots“, so Michael Weber von simpliTV. „Mit dem kostenlosen Probemonat der Streaming-App geben wir allen, die Streaming ausprobieren möchten, eine Möglichkeit dies unkompliziert und ohne Bindung zu tun.“

Neben dem Download der App müssen sich interessierte Konsumenten einfach mit ihrer E-Mail Adresse anmelden und schon kommen sie in den Genuss von kostenlosem HD-Live-Fernsehen am Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV. Insgesamt sind zehn Sender via simpliTV Streaming-App verfügbar. Neben klassischem Live-Streaming können Sendungen sieben Tage im Nachhinein angesehen werden und auch eine praktische Start-Stopp-Funktion ist integriert. Laufende Sendungen lassen sich außerdem von vorne starten. Zusätzlich gibt es einen Online-Videorekorder, der die persönlichen Lieblingssendungen aufzeichnet.

Auch bei simpliTV SAT wird jetzt gestreamt

Auch simpliTV SAT Kunden bringt der Herbst zahlreiche Neuerungen. So ist ab sofort ebenfalls das Streaming von zehn Sendern im Paket SAT Plus ohne Aufpreis inkludiert. Zudem gibt es Zuwachs in der SAT-Programmfamilie: Mit Kabel1 Doku HD und Sport 1 HD bietet simpliTV SAT Plus noch mehr Auswahlmöglichkeiten für einen spannenden Fernsehabend.

Den TV-Spot zur aktuellen Herbstkampagne finden Sie hier.