Verkaufsstart für hochwertige Kabel und Konnektivitätslösungen

COMM-TEC Exertis ist neuer Distributor für C2G

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 25.09.2020

COMM-TEC Exertis vertreibt ab sofort die Kabel und Konnektivitätslösungen von C2G in Deutschland, Österreich und Osteuropa.

Ab Oktober erweitert die COMM-TEC GmbH ihr Portfolio im Bereich Signalmanagement um hochwertige Kabel und Konnektivitätslösungen von C2G. Als einer der wichtigsten globalen Partner nimmt COMM-TEC damit neben Chief, Projecta, Da-Lite, Vaddio, Luxul und Middle Atlantik eine weitere Marke aus dem Portfolio von Legrand AV ins Sortiment auf und stärkt damit diese erfolgreiche Partnerschaft.

C2G ist einer der führenden Hersteller für hochwertige Kabel und Konnektivitätslösungen, der End-to-End-Lösungen für die verschiedensten Märkte bietet – von Gastronomie über Bildungs- und Gesundheitswesen, Firmenkunden bis hin zum Heimkino und Digital Signage Installationen. Das Sortiment umfasst mehr als 50 Produktlinien mit mehr als 2.000 Produkten im Bereich verdrahteter und drahtloser Verbindungstechnologie. Der Fokus liegt dabei auf AV- und PC-Lösungen sowie Sonderprodukten für verschiedene Anwendungsbereiche in den betreuten Märkten. Eine lebenslange Garantie für alle Kabel rundet das umfassende Angebot ab.

„Die hochwertigen Kabellösungen von C2G zeichnen sich durch hohe Produktqualität und Zuverlässigkeit aus und runden das COMM-TEC-Portfolio in den Anwendungsbereichen Netzwerktechnik und Video/Audio in idealer Weise ab“, so Carsten Steinecker, Geschäftsführer Business Development, bei COMM-TEC. „Damit profitieren Kunden von hohen Standards und Komplettlösungen aus einer Hand und COMM-TEC stärkt seine Position als ‚Value-Add-Distributor‘ im Markt“.

„Die Aufnahme von C2G in das Anbieterportfolio der COMM-TEC GmbH bestätigt die Bedeutung und den Wert unserer erfolgreichen Partnerschaft“, sagt Andy Hill, Commercial Director EMEA von C2G, und ergänzt: „Wir schätzen den starken Fokus von COMM-TEC Exertis auf hervorragenden Kundenservice und ein großes Verständnis des gesamten AV- und IT-Marktes und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“.