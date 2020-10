„Rundumerneuert“

Expert Tauschek investiert in die Zukunft

Dominik Schebach | 13.10.2020

Glückwünsche zum erfolgreichen Umbau an das Team von Expert Tauschek – hier Maria Großfurtner, Manuela Scharinger, Ing. Christian Tauschek. Überbracht wurden die Glückwünsche von Expert-GF Alfred Kapfer.

Kommendes Jahr feiert Expert Tauschek seinen 50. Geburtstag. Es ist daher nicht verwunderlich, dass man bei dem Familienbetrieb in Peuerbach 2020 zum Anlass genommen hat, dass Elektrogeschäft zu erweitern und umzugestalten. Damit sind die Oberösterreicher bestens vorbereitet für das kommendes Jubiläumsjahr.

In der Region Peuerbach ist Expert Tauschek bestens verankert. Wenn Experten für Elektroinstallationen, Sicherheitstechnik, Photovoltaik und natürlich neue Elektrogeräte gefragt sind, dann ist Expert Tauschek immer die richtige Adresse. Dort widmet sich ein 26köpfiges Team mit viel Knowhow und Einsatz den Wünschen sowie Bedürfnissen der Kunden. Inhaber Christian Tauschek führt das Unternehmen bereits in dritter Generation und auch Sohn Sebastian arbeitet im Unternehmen.

„Unser Anliegen ist es immer, unsere Kunden ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen zu beraten und bei ihren Projekten zu unterstützen. Egal ob es sich um einen neuen Fernseher oder Kaffeemaschine handelt, oder ob das gesamte Wohngebäude vernetzt werden soll. Jeder Kunde ist uns wichtig und sein Projekt liegt uns am Herzen. Deshalb haben wir unser Geschäft auch „rundumerneuert“. Wir haben Platz geschaffen für noch mehr Auswahl an qualitativ hochwertigen Elektrogeräten und natürlich auch für ausführliche Beratungsgespräche“, so Christian Tauschek.

Seit 49 Jahren

Die Elektroinstallation ist seit der Unternehmensgründung 1961 der Kern des Unternehmens. Die langjährige Erfahrung, zuverlässiger Service und auch der Weitblick des Unternehmers Christian Tauschek bei neuen Technologien macht Expert Tauschek für seine Kunden zum perfekten Partner beim Thema Elektrotechnik. Im Laufe der Jahre wurden zudem einige Spezialbereiche entwickelt und ausgebaut, wie zum Beispiel Glasfaser-Spleißarbeiten sowohl für Endkunden als auch Elektriker-Kollegen. Als Besonderheit gelten auch Aufträge für die österreichische Nationalbank im Bereich der Steueranlagentechnik, denn hier wurden u.a. die Panzertüren- Steuerungen programmiert. Spezialisiert hat sich das vielfältig aufgestellte Unternehmen Expert Tauschek auch in der Mikrocontroller-Technik, wo u.a. für die Sparkassen- und Raiffeisen-Rechenzentren Controller-Steuerungen entwickelt wurden, die auch an mehrere hundert Banken ausgeliefert wurden.

„Die laufende Weiterentwicklung und Investitionen unserer Mitgliedsbetriebe sind ein wichtiges Rückgrat des Erfolges der Expert-Familie in Österreich. Ich gratuliere der Familie Tauschek und Ihrem Team zum außerordentlich gelungenen Umbau Ihres Geschäftes. In Kombination mit dem tollen Betriebsklima und der immer guten Stimmung sowie Kundenorientierung des gesamten Teams ist dies ein Garant für weiteres Wachstum und Erfolg“, so Expert-GF Alfred Kapfer.