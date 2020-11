Nedis zeigt Trends für die stärkste Zeit des Jahres

Weihnachten kann kommen

Multimedia | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 19.11.2020

Was aussieht wie eine Holz-Staffelei ist der neue Nedis-Standfuß für 50 bis 60 Zoll TVs.

Weihnachten steht vor der Tür und Nedis ist voll gerüstet und absolut bereit für die stärkste Zeit des Jahres. Tolle Produkte, umfangreiche Begleitmaßnahmen für einen hohen Absatz und volle Warenverfügbarkeit sollen dabei unterstützen, dass es ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft für den Fachhandel wird.

Es gibt kaum eine Produktgattung im Zubehörbereich, die Nedis nicht in seinem umfangreichen Sortiment führt. Als Trends im diesjährigen Weihnachtsgeschäft definiert der Zubehörprofi dabei True Wireless BT Inear Kopfhörer, ergonomisches Computer Zubehör, USB Power Delivery sowie stylische TV-Standfüße und präsentiert auch gleich Beispielprodukte, mit denen sich jeder Fachhändler bevorraten sollte.

Die Must Haves

Die AirPods von Apple zählen aktuell zu den Must Haves. Wer nicht gleich 200 Euro ausgeben möchte, ist mit den kabellosen Bluetooth 5.0 In-ear-Kopfhörern von Nedis (UVP 24,99 Euro), die den AirPods sehr ähnlich sind, gut beraten – ob zum Musik hören oder telefonieren mit Sprachsteuerung. Das Aufbewahrungsetui dient gleichzeitig zum kabellosen (4-maligen Komplett-)Aufladen. Die Wiedergabedauer liegt bei rund drei Stunden.

Nicht nur im Büro, sondern auch im Homeoffice sollte man einen bequemen Arbeitsplatz haben – mit dem ergonomischen Computerzubehör von Nedis kein Problem. Dazu zählt ua die schlanke, ergonomische Mini-Maus (UVP 34,99 Euro) mit optischer Tracking-Technologie, die auf vielen verschiedenen Oberflächen funktioniert. Sie eignet sich zum Internetsurfen, Arbeiten oder Spielen und kann bis zu einer Entfernung von zehn Metern kabellos (2,4 GHz) betrieben werden.

PD-Charging, also Power Delivery Charging, ist gerade ein riesen Thema und natürlich gibt es von Nedis Produkte dazu, wie zB das 60 W-Netzladegerät in schwarz (UVP 29,99 Euro). Damit können Smartphones, Tablets, Nintendo Switch und viele andere USB-C-Geräte schneller und mit höheren Spannungen aufgeladen werden – „jedes Gerät bekommt quasi den Strom, den es braucht“, erklärt Nedis Austria GF Mario Knapp. Dank der kleinen Größe ist es die perfekte Reiselösung für mobile Ladevorgänge.

Im Bereich TV-Standfüße hat Nedis sechs neue Modelle eingeführt, darunter auch ein Modell in Schwarz/ Buche, das optisch an skandinavische Designs angelehnt ist und mit seinen drei Füßen an eine Holz-Staffelei erinnert. Dieser Standfuß (UVP 154,99 Euro) ist um 140 Grad drehbar und eignet sich für 35 Kilo TVs von 50 bis 60 Zoll. Das „Snap-Lock-System“ sorgt für einfache und schnelle Montage und das Kabelmanagement für gute Organisation.

Unterstützung

Nedis hat sich diverse Unterstützungsmaßnahmen für seine Handelspartner überlegt. Neben umfangreichem (auch individuell gelöstem) POS Material, das zur Verfügung gestellt wird, werden auch zwei Kampagnen gestartet. Die sogenannte „Covid 19 Lockdown Kampagne“ dreht sich um speziell ausgewählte Produkte, die man in der Zeit des Lockdowns zu Hause bzw im Homeoffice gut gebrauchen kann – „natürlich zu Aktionspreisen“, wie der Nedis Austria GF beschreibt. Zudem wird es die nur kurze Zeit gültige „Black Friday Kampagne“ geben – „mit unglaublich scharfen Aktionspreisen in allen wichtigen Produktkategorien – solange der Vorrat reicht“, bringt es Mario Knapp auf den Punkt.

Was die Warenverfügbarkeit angeht, brauchen sich die Handelspartner bei Nedis übrigens keine Sorgen machen, wie Knapp verspricht: „Gerade im Zubehör-Bereich bieten wir immer eine äußerst gute Warenverfügbarkeit. Auch in Zeiten wie diesen! Da wir all unseren Kunden unsere Lagerstände in Echtzeit zeigen, kann sich jeder Kunde selbst davon überzeugen.“