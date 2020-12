Studie „Mobilfunkanbieter B2B 2020"

Drei gewinnt zum 3. mal ÖGVS Business-Tarife-Test

Dominik Schebach | 11.12.2020 | 0 |

Als einziger B2B Betreiber erhielt Drei die Gesamtnote "Sehr gut".

Aller guten Dinge sind Drei. Drei Österreich erzielte beim neuen B2B-Test der Zeitschrift Trend gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) zum dritten Mal in Folge Bestwerte. Mit der Gesamtnote 1,5 erreichte Drei als einziger Businessanbieter Österreichs die Test-Note "Sehr gut".

„Kundennähe ist für Drei Business der wichtigste Wert in Krisenzeiten“, erklärte dazu Drei CCO Rudolf Schrefl. „Diese Nähe haben wir z.B. durch die schnelle Reaktion auf die Krise mit Hilfspaketen für KMU gemeinsam mit Partner ZTE unter Beweis gestellt. Und Kundennähe verkörpern wir durch die Flexibilität unserer Angebote im Tarifbereich, die Unternehmer dabei unterstützt, in unsicheren Zeiten Kosten zu optimieren. Die Bestnote in der B2B Studie von Trend und ÖGVS ist die schönste Bestätigung für unser Business-Angebot.“

Die ÖGVS-Studie „Mobilfunkanbieter B2B 2020“ gliedert sich in die drei Kategorien. „Tarife & Konditionen„, „Angebotsumfang“ und „Transparenz & Komfort“ – wobei Drei nicht nur den Gesamtsieg, sondern auch die Kategorien Tarife und Konditionen sowie Angebotsumfang für sich entscheiden konnte. So erhielt Drei mit seinen Businesstarifen 92% der erreichbaren Punkte bei „Tarife und Konditionen“ und erzielte 94% der möglichen Punkte für seine „Angebotsvielfalt“.

Unter dem Punkt Tarife & Konditionen wurden Kosten und Leistung sowie Vertragsbedingungen für fünf unterschiedliche Nutzungsprofile abgefragt. Beim Angebotsumfang erhob die ÖGVS das Spektrum der B2B-spezifischen Produkte, das Hardware-Portfolio sowie die Merkmale der Mobilfunk–Tarife. Unter Transparenz & Komfort wurde schließlich bewertet, wie transparent und komfortabel die Tarifbedingungen sowie die Website des Betreibers gestaltet sind. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag laut ÖGSV auf dem online präsentierten Angebot mit Fokus auf Einzelunternehmer, sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Insbesondere in der Analyse von Tarifen & Konditionen wurden dazu exklusiv online dargestellte Angebote für Einzelverträge in die Analysen einbezogen. Alle Preise in diesem Artikel werden als Nettopreise, also exklusive Umsatzsteuer, ausgewiesen.

Weihnachts-Tarife auch für B2B

Aktuell bietet Drei für Businesskunden besonders attraktive Weihnachts-Tarife mit großem Datenvolumen und Top-Smartphones ab 0 Euro, wie zum Beispiel das neue iPhone 12, das Samsung Galaxy S20+ oder das Huawei P40 Pro 5G. Bei Neuanmeldungen schenkt Drei sowohl das Aktivierungsentgelt als auch die Rufnummernmitnahme. Gleichzeitig haben Unternehmen die Wahl zwischen Top-Handys und einem Gerätepool-Budget, das sich speziell für Firmen mit mehreren Mitarbeitern anbietet.