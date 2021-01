Save the Date

Jura Coffee Tour findet wieder digital statt

Kleingeräte | 0 | | Dominik Schebach | 21.01.2021

Frisch geschult will JURA dieses Jahr in das Frühjahr starten. Deswegen wird am 23. und 24. März 2021 wird die Jura Coffee Tour wieder stattfinden. Auch dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie digital – dafür aber mit einer absoluten Neuigkeit.

Aus gegebenem Anlass wird heuer die Schulung ein weiteres Mal digital stattfinden. Schulungsleiterin Maria Heidegger wird die Neuigkeiten von JURA aus dem hauseigenen Studio in Röthis präsentieren – mit der Möglichkeit interaktiv teilzunehmen.

Zu den angekündigten Neuheiten hält man sich bei JURA noch zurück, dafür kann man sich bereits zu den Event anmelden. Zur Auswahl stehen insgesamt vier Termine. Am 23. März 2021 kann man um 12 und 18 Uhr an dem Webinar teilnehmen, am 24. März 2021 wird das Webinar um 10 und 15 Uhr angeboten. Die Dauer des Webinars wird mit rund 45 Minuten angeben.