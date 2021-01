Zuwachs für die Digitalradiofamilie

Welle1 österreichweit via DAB+ empfangbar

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 29.01.2021

Weiteres Radioprogramm auf bundesweitem DAB+ Multiplex der ORS: Welle1 ist seit Kurzem via DAB+ österreichweit empfangbar. (© Welle1)

Die Digitalradiofamilie wächst auch in diesem Jahr weiter: Ab sofort ist der Salzburger Radiosender WELLE 1 österreichweit über DAB+ empfangbar. Somit können bereits zwölf Radiosender in ganz Österreich mit einem Digitalradio gehört werden.

„Die neuesten Hits – zuerst auf Welle1 gehört“ heißt es seit einigen Tagen österreichweit via DAB+. Konnte der Salzburger Radiosender bis dato nur im Raum Salzburg, Linz, Graz und Kärnten über UKW empfangen werden, wurde dieser nun auf den bundesweiten DAB+ Multiplex der ORS als 12. Programm aufgeschaltet.

„Mit dem Start des Welle1 music radio Programms auf DAB+ gehen wir über die bisherigen Grenzen unseres terrestrischen Programms hinaus. So kommen nun alle Österreicherinnen und Österreicher via DAB+ in den Genuss, unser Senderangebot in kristallklarer Qualität zu hören – und das 24/7“, zeigt sich Welle11-Geschäftsführer Stephan Prähauser erfreut über den Start von Welle1 via DAB+.

Mit Welle1 verstärkt ein echter Hit-Liebhaber die DAB+ Programmfamilie. Mit seinem persönlichen „Best-of“ aus den Hot Contemporary Chats ist der Radiosender vor allem für jüngeres Publikum attraktiv. Neben den verschiedenen Musikhits werden auch internationale Themen und Neuigkeiten präsentiert. Mehr Infos unter www.welle1.at sowie www.dabplus.at.

Folgende Sender sind derzeit österreichweit via DAB+ empfangbar:

Arabella Relax

ERF Plus Österreich

ENERGY ÖSTERREICH

Jö Live

Klassik Radio

Mein Kinderradio

Radio 88.6

radio klassik Stephansdom

Radio Maria Österreich

Rock Antenne

Technikum One

Welle1