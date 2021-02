Berufs-EM in der Steiermark

EuroSkills 2021: Neuer Termin im September

Die Branche | 0 | | Wolfgang Schalko | 04.02.2021

Mit der Fixierung des neuen EuroSkills Graz 2021 Termines von 22.-26. September 2021 wird das Team Austria das Training wieder aufnehmen. SkillsAustria entsendet nach aktuellem Stand 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 46 Berufen zu den 7. Berufseuropameisterschaften. (© WKÖ/Morgenstern)

Nach intensiven Bemühungen und vollem Einsatz aller Beteiligten steht fest: Die bis dato nicht durchführbare Berufs-EM EuroSkills 2020 wird zu EuroSkills 2021, denn diese soll nun im September 2021 über die Bühne gehen. Damit kann die EM für Jungfachkräfte zu einem der ersten Lichtblicke in der Eventbranche nach längerer Zeit werden.

Für die erste österreichische Auflage von EuroSkills wurde in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern nach intensiven Monaten der Verhandlungen ein neuer Termin gefunden, wie Josef Herk, EuroSkills 2021-Initiator und Präsident der WKO Steiermark, verkündet: „Wir haben nicht aufgegeben und hart auf diesen Tag hingearbeitet. Umso mehr freut es mich nun mitteilen zu dürfen, dass unsere Berufs-EM ‚EuroSkills‘ von 22. bis 26. September 2021 stattfinden kann. Wir unternehmen alles, mit voller Kraft und mit ungebrochenem Enthusiasmus und Elan, EuroSkills im Herbst 2021 in Österreich umzusetzen und zum internationalen Bildungsschaufenster zu machen. Die qualifizierte Ausbildung und unsere Young Professionals sind die Zukunft der Länder, die Zukunft Europas. Gerade jetzt braucht es ein starkes Zeichen für die europäische Jugend. Wir stehen in den nächsten Jahren vor enormen Herausforderungen, die wir ohne den Nachwuchs, ohne die Young Professionals in Europa nicht meistern können.“

Sämtliche Wettbewerbe werden an den Schwarzl See verlegt. Ein großzügiges Open-AirGelände, das viele neue Möglichkeiten bietet: Die gute Erreichbarkeit sowohl mit dem eigenen PKW als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die perfekte Voraussetzung, um die Wettbewerbe in großflächigen Zeltbauten durchführen zu können, zudem stehen rund 10.000 Quadratmeter mehr als zuvor zur Verfügung. „Diese örtliche Verlegung bietet uns im Sinne einer Kultur des Ermöglichens viele neue Optionen. Durch das großflächige Freiluft-Gelände und den daraus resultierenden neuen Möglichkeiten kann es zu einem großen Fest, wenn nicht sogar zu einem wahren Festival für die europäischen Jungfachkräfte werden. Ich danke allen Unterstützern, Fördergebern und Sponsoren, die uns in den letzten Monaten die Treue gehalten haben. Gerade die österreichischen Unternehmen sind uns eine starke Stütze gewesen, denn nur mit ihrem eindeutigen Bekenntnis zu einer qualifizierten Ausbildung der Jugend und zu einem Event wie EuroSkills ist es möglich, diese Veranstaltung auch erfolgreich umsetzen zu können. Das ist in herausfordernden Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich und daher umso wertvoller einzuschätzen“, so Herk.

Aushängeschild für Fachkräftenachwuchs

„Die Europameisterschaft ‚EuroSkills‘ holt die Nachwuchselite aus ganz Europa vor den Vorhang und ist ein wichtiges Aushängeschild, um die Berufsausbildung aufzuwerten und auf die Wichtigkeit von gut ausgebildeten Fachkräften aufmerksam zu machen. Nicht nur bei internationalen Wettbewerben, sondern auch im wirtschaftlichen Alltag wird der Wettbewerb härter. Daher sind wir gerade bei der Qualifizierung unseres Berufsnachwuchses gefordert. Leider hat die Corona-Pandemie 2020 eine Verschiebung der Meisterschaft in Graz notwendig gemacht. Umso mehr freut es mich, dass wir nun ein neues Datum präsentieren können. Diesen Wettbewerb in Graz ausführen zu dürfen, ist eine Auszeichnung für Österreich“, sagt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Schulterschluss von Land Steiermark und Stadt Graz

„Die Qualität der dualen Ausbildung in unserem Land ist weit über Österreichs Grenzen bekannt – das haben unsere jungen Fachkräfte auch bereits bei zahlreichen internationalen Berufsausbildungswettbewerben unter Beweis gestellt. Ich bin sehr stolz, dass in diesem Jahr die EuroSkills in der Steiermark stattfinden werden. In einem gemeinsamen Schulterschluss von Land Steiermark und der Stadt Graz ist es gelungen, die Europameisterschaft der Berufe nicht nur in der Grazer Messehalle, sondern auch in Premstätten austragen zu können. Zusammenarbeit ist das Um und Auf in Zeiten von Corona – und vor allem auch danach. Nur gemeinsam kann uns auch das Comeback unserer Wirtschaft gelingen und wen wir dazu mehr denn je brauchen sind vor allem unsere gut ausgebildeten Fachkräfte“, erklärt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.

„Berufs-Nationalteam“ mit großer Motivation in Vorbereitungen gestartet

Vorfreude auf die rot-weiß-rote Berufs-EM herrscht auch schon beim bestens motivierten „Team Austria“, wie Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, berichtet: „Die Vorfreude im Team Austria auf EuroSkills 2021 mit Heimvorteil in Graz ist jetzt schon riesig! Unsere 111 Medaillen aus den vorangegangenen sechs Berufs-Europameisterschaften verdeutlichen die bisherigen österreichischen Erfolge. Unser Team Austria wird auch heuer alles daran setzen, starke Leistungen auf höchstem Niveau zu zeigen. Unsere ‚Skiller‘ sind Botschafter der beruflichen Leidenschaft und signalisieren jungen Menschen, welche großartige Chancen topausgebildeten Fachkräften offenstehen. Sie tragen in die Welt hinaus, wofür der Standort Österreich steht: für Qualifikation, für Qualität, für exzellente Ausbildung. Deshalb liegt uns als Wirtschaftskammer-Organisation der Bewerb so sehr am Herzen und wir unterstützen ihn mit vollem Einsatz!“