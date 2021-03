„Hochwertiges Design trifft auf erstklassige Technologie und umfangreiche Funktionalität“

WMF Profi Plus Kontaktgrill Perfection

Stefanie Bruckbauer | 02.03.2021 | 0 |

WMF bringt mit dem Profi Plus Kontaktgrill Perfection laut eigenen Angaben einen neues Hochleistungsgerät auf den Markt.

Der Sommer steht vor der Türe und rechtzeitig vor dem Start der Grillsaison präsentiert WMF den Profi Plus Kontaktgrill Perfection. Ein „Hochleistungsgerät“, wie WMF sagt, mit dem die Marke ihre Kompetenz im Segment der Elektro-Tischgrills stärken möchte.

Der Profi Plus Kontaktgrill Perfection vereine hochwertiges Design und erstklassige Technologie mit umfangreicher Funktionalität unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards, wie WMF sagt. „Dank automatischer Sensortechnologie sorgt dieser Tischgrill für perfekte Grillergebnisse unabhängig von Dicke und Größe des Grillguts.“

Optisch präsentiert sich der WMF Profi Plus Kontaktgrill Perfection mit einer Kombination aus klassischer WMF-Designsprache und der im Griff integrierten Bedienoberfläche. Sein hochwertiges Gehäuse besteht aus Cromargan®, das LED-Touch-Display ist aus WMF Qualitätsglas gefertigt und intuitiv steuerbar.

Der neue WMF Tischgrill punktet aber auch mit „umfangreicher Funktionalität und hochklassiger Technologie“, wie der Hersteller beschreibt: „So verfügt das 2.000 Watt starke Gerät über sechs voreingestellte Garprogramme zum Grillen von Burgern, Hühnerbrust, Panini, Wurst, Steaks und Fisch. Die jeweilige Garstufe wird in diesen voreingestellten Programmen zusätzlich von einem Sensor überwacht, der die Temperatur und Garzeit automatisch der Größe und Dicke des Grillguts anpasst und somit immer für optimale Grillergebnisse sorgt. Zudem ist ein manueller Modus für Gemüse oder individuell einstellbare Garzeiten bei gleichbleibender Temperatur verfügbar. Nicht zuletzt verfügt der Profi Plus Kontaktgrill Perfection auch über ein Auftau-Programm: in Verbindung mit dem jeweils passenden Automatikprogramm kann so auch tiefgefrorenes Gargut auf den Punkt gegrillt werden.“

Die beiden gerippten Aluminium-Druckguss-Grillplatten sind antihaftbeschichtet, einfach abnehmbar und spülmaschinengeeignet, wodurch der Grill schnell und unkompliziert gereinigt werden kann, wie WMF verspricht. Die praktische Fettauffangschale kann ausgebaut und somit einfach gereinigt werden. Wie WMF betont, hält der Profi Plus Kontaktgrill Perfection „höchste Sicherheitsstandards“ ein: „Das Gerät verfügt über eine Zertifizierung mit dem GS-Siegel für ‚Geprüfte Sicherheit‘ im Rahmen des Produktsicherheitsgesetzes.“

Produktdetails

Elegantes Design: Gehäuse aus hochwertigem Cromargan® matt.

Hochwertiges Material: Antihaftbeschichtete Aluminium-Druckguss-Grillplatten.

Einfache Steuerung: Intuitives LED-Touch-Display aus WMF Qualitätsglas.

WMF High Performance: Kraftvolle 2.000 Watt Leistung.

Umfangreiche Funktionalität: 6 voreingestellte Garprogramme, 1 manueller Modus und Auftaufunktion.

Perfekte Garergebnisse: Automatische Sensor-Technologie, die Temperatur und Garzeit der Größe und Dicke des Grillguts anpasst.

Geprüfte Sicherheit: GS-zertifiziertes Gerät.

Mühelose Reinigung: Abnehmbare und spülmaschinengeeignete Grillplatten und Fettauffangschale.

Der WMF Profi Plus Kontaktgrill Perfection ist ab Ende Mai zu einem UVP von 249,99 Euro im Handel erhältlich.