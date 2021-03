„Auszeichnung für die branchen-besten Marken“

Gorenje ist Superbrand Austria 2021

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 11.03.2021

Gorenje wurde zur Superbrand Austria 2021 in der Kategorie Haushaltsgroßgeräte gekührt.

Die Superbrand-Titel wurden wieder vergeben und Gorenje erhielt einen davon. Gorenje ist somit Superbrand Austria 2021 in der Kategorie Haushaltsgroßgeräte.

Seit 2013 werden „die besten Marken Österreichs“ mit dem Titel „Superbrand“ geehrt. Die Fachjury der Superbrands Organisation kürt alljährlich die profiliertesten Marken für ihre „herausragende Arbeit“, ihre „leistungsstarke Performance“ und ihren „konsistenten Markenaufbau“. Superbrands sind also jene Marken, die in ihrem Marktsegment ein sehr gutes Image aufgebaut haben und im Vergleich zu ihren Mitbewerbern „herausragende Vorteile“ bieten, wie es heißt. Mittlerweile gilt der Award als eines der angesehensten Markensiegel, die starke Marken für ihre Performance am Markt auszeichnen.

Gorenje freut sich sehr über die Auszeichnung, vor allem angesichts des hohen Konkurrenzkampfes am heimischen Elektronikmarkt ist man stolz, als Sieger der Kategorie Haushaltsgroßgeräte des Marktsegments Elektronik hervorgegangen zu sein. „Als Superbrand bieten wir unseren Kunden greifbare Vorteile, ein ehrliches Markenversprechen und eine konsistente Markenführung, die sich durch hohe Qualität, zuvorkommenden Service und einzigartige Produktvielfalt auszeichnet. Ganz nach den Anforderungen der Superbrands begeistern wir als Gorenje mit praktischen Ideen und einfachen Lösungen für einen unkomplizierten Alltag. Unsere Haushaltsgeräte sind innovativ, basieren auf neuester Technologie und garantieren exzellenten Service. Hinter der Marke Gorejne steckt Hingabe zum Detail, Leidenschaft und das Streben nach dem größtmöglichen Komfort für unsere Kunden“, so das Unternehmen in einer Aussendung.