Für das schnelles Glätten zwischendurch

Grundig Dampfbürste ST 7950 als Alternative zum Bügeln

Dominik Schebach | 12.03.2021 | 0 |

Die ST 7950 ist auch für empfindliche Textilien mit Volants, Pailletten oder sonstigen Applikationen geeignet.

Oft muss es einfach nur schnell gehen. Man will nicht immer den Bügeltisch aufbauen, wenn man doch nur die Falten aus dem einen Hemd oder Kleid loswerden will. Dann ist die Dampfbürste ST 7950 genau die richtige Lösung. Denn sie schafft schnell und wirkungsvoll Abhilfe. Aber auch ideal für all jene, die nicht so gerne bügeln.

Einfach das Kleidungsstück auf den Haken hängen und den Wassertank der Dampfbürste, der bis zu 230 ml fasst und abnehmbar ist, befüllen. Anstecken und innerhalb von 35 Sekunden ist sie voll einsatzbereit und es kann mit dem Dampfen schon losgehen. Durch Drücken des Dampfauslösers fährt man entlang des hängenden Kleidungsstücks. Schnell und völlig unkompliziert wird dieses wieder faltenfrei. Die Tropf-Stopp-Funktion verhindert Wasserflecken.

Der warme Dampf mit einer Dampfleistung 25 g pro Minute strömt aus den kleinen Düsen und übt – anders als ein Bügeleisen – keinen mechanischen Druck auf die Textilien aus. Deswegen eignet sich die ST 7950 auch für empfindliche Textilien mit Volants, Pailletten oder sonstigen Applikationen. Die Dampfbürste eignet sich laut Grundig für Baumwolle, Seide oder sogar Halbleinen. Für festere Stoffe gibt es einen eigenen Bürstenaufsatz. Aber auch für empfindlichere Textilien bzw. für das Entfernen von Flusseln gibt es einen feineren Aufsatz. Die keramikbeschichtete Heizplatte sorgt für ein exzellentes Gleiten. Mit zwei Einstellungen – Eco und Normal – wird das Glätten und Erfrischen noch einfacher.

Durch das 2,5 Meter lange Kabel genießt man beim Dampfglätten die Bewegungsfreiheit, die man dafür braucht. Handlich, leicht und durch ihr ergonomisches Design liegt die Dampfbürste perfekt in der Hand. Und dabei arbeitet sie noch extrem leise. Durch das Auffrischen werden Gerüche, wie beispielsweise leichte Schweißgerüche, entfernt und auch Bakterien getötet. Praktisch ist sie daher auch für Sportkleidung. Aber auch für Reisen – sobald sie wieder möglich werden – ist die ST 7950 der ideale Begleiter. Durch ihre handliche Form passt sie in jeden Koffer und in jede Reisetasche. Und eben auch ins Osternest.

„Ein ideales Ostergeschenk. Denn sie sieht nicht nur gut aus, sondern hat wirklich was drauf. Mit der ST 7950 wird alles ganz schnell wieder glatt. Denn mit ihr macht Bügeln einfach Spaß“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing von Grundig Österreich. Die Grundig Dampfbürste ST 7950 ist für 69,99 Euro unverbindliche Preisempfehlung im Handel erhältlich.