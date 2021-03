DSL-Premium-Router von AVM wird neuer Standard

A1 setzt breitflächig auf FRITZ!Box 7590

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 25.03.2021

Die FRITZ!Box sorgt nicht nur für leistungsstarkes WLAN, sondern laut A1 sogar für ein harmonisches Familienleben.

Mit der FRITZ!Box 7590 setzt Österreichs größter Provider ab sofort breitflächig auf den DSL-Premium-Router von AVM. Für 4,90 Euro im Monat können Anwender wie Gamer oder Familien, die die Vorzüge eines leistungsstarken Routers nutzen möchten, die FRITZ!Box 7590 beziehen. Zudem bietet A1 seinen Business-Kunden seit dieser Woche die FRITZ!Box 7590 als Standardrouter an. Damit löst das AVM-Spitzenmodell für den DSL-Anschluss die FRITZ!Box 7582 als Standardrouter im „A1 Business Network“ ab.

Ob fürs Business oder Gaming: Mit der FRITZ!Box 7590 erhalten A1-Kunden unter anderem ein noch leistungsstärkeres WLAN sowie noch kürzere Reaktionszeiten. Als Dualband-Router ermöglicht die FRITZ!Box 7590 bis zu 1.733 MBit/s brutto im 5-GHz-Band (AC) sowie bis zu 800 MBit/s brutto im 2,4 GHz-Band. Wie alle FRITZ!Box-Modelle unterstützt die FRITZ!Box WLAN Mesh. So lässt sich selbst in größeren Häusern und Gebäuden ein leistungsstarkes und nahtloses WLAN aufspannen. Bei Bedarf kann das Netzwerk leicht mittels eines FRITZ!Repeaters wie FRITZ!Repeater 3000, 2400, 1200 oder 600 erweitert werden. Dank WLAN Mesh Steering werden WLAN-Geräte automatisch zum WLAN-Zugangspunkt mit dem besten Empfang und auf das leistungsstärkste Frequenzband gelenkt.

Neben Spitzen-WLAN machen vier schnelle Gigabit-LAN-Ports sowie zwei leistungsfähige USB-3.0-Anschlüsse das High-Speed-Netzwerk perfekt. Über MyFRITZ! oder VPN können autorisierte Nutzer selbst aus der Ferne sicher auf Geräte zugreifen, die an der FRITZ!Box angeschlossen sind, wie Speichermedien oder Drucker. Das erleichtert beispielsweise auch das Arbeiten aus dem Homeoffice. Zur Topausstattung zählen außerdem eine vollwertige Telefonanlage mit Anrufbeantworter und Faxfunktion sowie Gastzugänge per LAN oder WLAN. So können Gäste, Kunden oder Geschäftspartner ein stabiles WLAN nutzen ohne Zugriff auf das Netzwerk zu erhalten. Dank regelmäßiger FRITZ!OS-Updates erhalten Anwender immer wieder neue Funktionen und das Netzwerk bleibt jederzeit bestens geschützt.

Mehr Informationen zur FRITZ!Box 7590 gibt es hier.