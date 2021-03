Im März und April

simpliTV verdoppelt die Provision

Wolfgang Schalko | 25.03.2021

simpliTV hat das Händlerportal überarbeitet und eine Reihe von Funktionen verbessert. Um die Nutzung noch schmackhafter zu machen, gibt's für Premium Partner im März und April die doppelte Provision.

Das simpliTV Händlerportal bietet nun eine bessere Performance und einige Vereinfachungen beim Verkaufsabschluss, wie etwa ein automatisches Pop-up zum Ausdruck des Vertrages am Ende des Eingabeprozesses. In den nächsten Wochen bietet das Portal auch mehr fürs Börsel des Fachhändlers: Im März und April winkt für jede Anmeldung zu Antenne Plus oder SAT Plus die doppelte Provision.