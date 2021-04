Disney+ ab heute auf Sky Q und der Sky X Streaming Box verfÃ¼gbar

Sky weiter auf dem Weg zur All-in-One-Plattform

Disney+ ab heute auf Sky Q und der Sky X Streaming Box verfügbar

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 08.04.2021

Alles einfach auf Sky: Disney+ ist ab sofort auf Sky Q und der Sky X Streaming Box verfügbar. (© Sky DE)

Sky Kunden in Österreich und Deutschland dürfen sich ab sofort auf noch mehr hochkarätiges und vielfältiges Entertainment freuen. Die Disney+ App ist ab sofort auf Sky Q Geräten sowie auf der Sky X Streaming Box verfügbar.

Mit nur einer Fernbedienung erhalten Entertainment-Fans damit einfachen und schnellen Zugriff auf die riesige Auswahl an Filmen und Serien der Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star.

Disney+ Inhalte erscheinen auf der Sky Bedienoberfläche Seite an Seite mit Sky Programmen und Inhalten weiterer starker Partner. Ab Sommer werden Disney+ Inhalte außerdem in die Sky Suche integriert. Der Zugang zu Disney+ ist ganz einfach: App öffnen, anmelden und los geht’s. Alle, die noch kein Disney+ Abo besitzen, registrieren sich einfach auf disneyplus.com.

Position als All-In-One-Plattform gestärkt

Mit der Integration von Disney+ baut Sky Q seine Position als führende All-In-One-Plattform weiter aus. Sky Q bietet Zuschauern ihr gesamtes Fernsehprogramm einfach an einem Ort: die gesamte Vielfalt von Sky linear und auf Abruf, Free-TV-Sender, Komfortfunktionen wie die Sky Sprachsteuerung, individuelle Empfehlungen und die Inhalte der beliebtesten Mediatheken und Apps wie ORF-TVthek, ARD, ZDF, Netflix, Prime Video, TVNOW (ab Sommer 2021), Spotify und DAZN – vieles davon in bester UHD- und HDR-Qualität.

Auch mit der Sky X Streaming Box kann man neben Serien, Filmen und Live-Sport einfach auf die Disney+ App zugreifen.

Dazu Christian Hindennach, Chief Commercial Officer bei Sky: „Sky Q macht es Entertainment-Fans einfacher und bequemer denn je, mit nur einer Fernbedienung die exklusiven Sky Programme und die beliebtesten Mediatheken und Apps auf einer Plattform zu genießen. Dank der Integration von Disney+ ist ab sofort kein Hin- und Herschalten mehr nötig, um nach ‚Zack Snyder’s Justice League‘ auf Sky Cinema oder dem Topspiel der Fußball-Bundesliga direkt eine Episode von ‚The Falcon and the Winter Soldier‘ zu sehen. Und auch für alle, die ihr Sky Programm über die Sky X Streaming Box empfangen, ist der Zugang zu Disney+ nun so einfach wie nie zuvor.“