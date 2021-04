Mit umfassenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen

IFA 2021 als physischer Live-Event geplant

Wolfgang Schalko | 16.04.2021

Die Vorbereitungen der weltweit bedeutendsten Tech-Messe sind gestartet - die Organisatoren planen die heurige IFA als physischen Live-Event. (© Messe Berlin)

IFA Berlin, der weltweit bedeutendste Branchentreffpunkt für Consumer und Home Electronics, bereitet sich gemeinsam mit den Partnern aus Industrie, Handel und den Medien auf die Rückkehr in die Ausstellungshallen des Berliner Messegeländes vor. Die Messe soll vom 3. bis 7. September 2021 als physischer Live-Event über die Bühne gehen.

Mit dem erfolgreichen Voranschreiten der internationalen Impfkampagnen steigt die Zuversicht der Industrie, ihre neuen Produkte und Services den Medien sowie dem Handel live und vollumfassend präsentieren zu können. Ausdruck dieses Optimismus sind Ausstellungssegmente, die bereits zu mehr als 80% optioniert sind.

„Die IFA Berlin ist eines der inspirierendsten Tech-Events der Welt. Sie ist einzigartig in ihrer Innovationskraft und als Impulsgeber globaler Technologien – von noch unentdeckten Start-ups bis zu den stärksten globalen Marken”, sagt Martin Ecknig, CEO der Messe Berlin. „Die Botschaft, die wir seitens der Industrie vernehmen, ist laut und deutlich: ‚Tech is Back in Berlin‘.“

Kai Hillebrandt, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu Consumer & Home Electronics GmbH, ergänzt: „Es war ein hartes Jahr. Die Tech-Branche hat in der Krise Innovationen hervorgebracht, die uns allen helfen, trotz der Einschränkungen die Verbindung zu Freunden und Familie zu stärken, mobil zu arbeiten, aktiv und gesund zu bleiben und dies selbst in Zeiten massiver sozialer Belastungen. Im September 2021 werden wir bereit sein, unsere Innovationen für die zu erwartende Post-Corona Zeit zu präsentieren.”

Wie die Organisatoren betonen, habe die Sicherheit der Teilnehmer oberste Priorität. Aus diesem Grund wird die IFA 2021 unter Berücksichtigung aller erforderlichen, allumfassenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen geplant. Das Konzept wird in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden in Deutschland geplant, kontinuierlich aktualisiert und an die dann aktuell geltenden Vorschriften und Rahmenbedingungen angepasst.

„Die weltweiten Impfanstrengungen gewinnen enorm an Fahrt – das gibt uns die Zuversicht, dass wir unsere internationalen Gäste im September zur IFA 2021 in Berlin begrüßen können”, erklärt Jens Heithecker, IFA-Executive Director und Executive Vice President der Messe Berlin. „Uns ist natürlich bewusst, dass wir wahrscheinlich keine neuen Rekorde aufstellen werden. Aber der Trend ist klar: Die IFA Berlin steht vor einem großen Comeback, um der gesamten Branche erneut Impulse zu verleihen.”

In diesem Jahr erweitert die IFA Berlin ihr Veranstaltungsportfolio um zwei neue Partnerschaften:

Tech Up for Women: eine hochinnovative Konferenz, von Frauen für Frauen konzipiert, um von und mit weiblichen Top-Führungskräften, Forscherinnen und Expertinnen zu lernen und globale Netzwerke zu knüpfen

Berlin Photo Week: eine kreative und spektakuläre Verstärkung des Produktportfolios der IFA zum Thema Imaging auf dem Messegelände in Parallelität zu Veranstaltungen der Berlin Photo Week im gesamten Stadtgebiet

IFA 2021 im Überblick:

3. bis 7. September in Berlin

Nutzung des gesamten Messegeländes

KEYNOTES globaler Marktführer

IFA NEXT: Zusammenführung von IT-Marktführern, Innovatoren, Start-ups, Forschern, Entwicklern und Entrepreneuren

SHIFT Mobility Convention zur Zukunft urbaner Mobilität

IFA+ SUMMIT mit Megatrends digitaler Zukunftstechnologien