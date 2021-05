„Raus aus dem Schatten – rein in die Solarrevolution!”

Tag der Sonne: PVA fordert praxisnahes EAG

Photovoltaik | 0 | | Wolfgang Schalko | 04.05.2021

Unter dem Motto „Raus aus dem Schatten – rein in die Solarrevolution!” bekräftigte der PVA anlässlich des gestrigen Internationalen Tags der Sonne mit einer Foto-Aktion am Heldenplatz seine Forderung nach einer raschen und praxisnahen Umsetzung des EAG. (© Astrid Knie)

Die Sonne ist unsere unerschöpfliche Energielieferantin: Nicht nur Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten, sondern auch zukunftsträchtigste Energiequelle für die Energiewende. Anlässlich des Tags der Sonne machte der PVA darauf aufmerksam, dass das Erneuerbaren-AusbauGesetz (EAG) jetzt umgesetzt werden muss, um die solare Kraft auch tatsächlich gut nutzen und die Energiewende und die Klimaziele in Österreich erreichen zu können.

Für den Kampf gegen den Klimawandel, für mehr erneuerbare Energie in Österreich, für unzählige „nachhaltige Arbeitsplätze“ in der Branche und einen grünen Wirtschaftsturbo werden rasch die rechtlichen Grundlagen benötigt.

„Anlässlich des Internationalen Tags der Sonne am 3. Mai machen wir darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, in Österreich die nächsten Schritte der Energiewende jetzt einzuleiten und der Photovoltaik mit dem EAG ans Licht zu helfen. Der Ball liegt nun bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz zu einem erfolgreichem Wegbereiter zu machen und zügig zu beschließen“, so Herbert Paierl, Vorstand des Bundesverband Photovoltaic Österreich (PVA), bei einer Foto-Aktion am Heldenplatz vor der Arbeitsstätte der Mitglieder des parlamentarischen Ausschusses.

Vera Immitzer, Geschäftsführerin des PVA, proklamierte daher: „Nur mit einem praxisnahen EAG und dessen Beschluss vor dem Sommer können wir noch im Jahr 2021 tätig werden und mit der Photovoltaik raus aus dem Schatten und rein in die Solarrevolution!“