Power Banks und andere Charger

Varta: Energie überall

Multimedia | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 16.06.2021

Die neuen Fast Energy Power Banks mit USB Type C PD und Quick Charge von Varta.

Die vielen Geräte, die uns in unserem Alltag begleiten, brauchen Energie. Oft ist keine Steckdose vorhanden und da springt Varta ein, mit seinen unterschiedlichsten Lösungen für den Energieschub unterwegs.

Ob im Haus, im Garten oder unterwegs, mit den neuen Varta Energy Power Banks ist man immer und überall gut bedient, wenn man einen extra Energieschub braucht. Alle vier Modelle (5.000, 10.000, 15.000 und 20.000 mAh) sind mit neuester USB Type C Technologie für schnelleres Laden ausgestattet. Drei Ausgänge ermöglichen das gleichzeitige Laden von drei Geräten, vier LEDs dienen als Ladestandanzeige und die „Advanced Safety Technology“ sorgt für Temperaturkontrolle, Überlade-, Überstrom-, Überspannungs-, Kurzschluss- sowie Tiefentladeschutz.

Produkteigenschaften

Kompakte und leistungsstarke Li-Polymer Zellen

In den vier nachgefragtesten Kapazitäten verfügbar

Eingänge: 1x Micro USB 5V/2.0A, 1x USb Typ C 5V/3.0A

Ausgänge: 2x USB A 5V/2.4A, 1x USB Typ C 5V/3.0A

Flaches, texturiertes Kunststoffgehäuse

4 LEDs als Ladestandanzeige

Inclusive 50cm Micro USB Kabel in schwarz

Ausgestattet mit der Advanced Safety Technoogy

Handelsvorteile

Einheitlicher Produktansatz für eine bessere Visualität am Regal

Stylisches Design und neutrale Farben um eine breite Zielgruppe anzusprechen

Portfolioauffrischung mit neuester Technologie

„Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Preiseinstiegslevel in bewährter Varta-Quaität“, sagt Varta.

Konsumentenvorteile

Mit neuester USB C Technologie für schnelles Laden

Bessere Orientierung am Regal dank klarer Kapazitätsaufteilung

Lädt mehrere Geräte gleichzeitig

„Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich mit Wettbewerb“, sagt Varta.

Fast Energy Power Banks mit USB Type C PD und Quick Charge

Neu von Varta ist auch die Premium-Serie der Fast Energy Power Banks mit USB Type C PD und Quick Charge. „USB Type C PD (Power Delivery) sorgt für ein schnelleres (+20%) und effizienteres Laden“, sagt Varta. „USB Type C PD und Quick Charge lädt Geräte mit bis zu 18 W. Von 0% auf 80% Ladestand ist in einer Stunde möglich.“ Die Premium-Serie der Fast Energy Power Banks ist in den drei nachgefragtesten Kapazitäten verfügbar (10.000, 15.000 und 20.000 mAh). Auch hier dienen 4 LEDs als Ladestandanazeige, ein 50 cm USB Type C Kabel in Schwarz liegt bei.

Produkteigenschaften

Kompakte und leistungsstarke Li-Polymer Zellen

In den 3 nachgefragtesten Kapazitäten verfügbar

Eingänge: 1x Micro USB 5V/2.0A-1x USB Type C PD 5V/3.0A; 9V/2A; 12V/1.5A

Ausgänge: 1x USB Type C PD 5V/3.0A; 9V/2A; 12V/1.5A-2x QC3.0 5V/3.0A; 9V/2.0A; 12V/1.5A

Quick Charge und USB Type C PD Technologie für schnelles und „intelligentes“ Laden.

4 LEDs Ladestandanzeige

Inklusive 50 cm USB Type C Kabel in schwarz

Ausgestattet mit Advanced Safety Technologie

Konsumentenvorteile

Hohe Qualität und neueste Technologie mit einem attraktiven preispunkt

Neueste Technologie mit USB Type C PD und Quick Charge für „ultraschnelles und effizientes“ Laden, wie Varta sagt.

Lädt mehrere Geräte gleichzeitig (Smartphones und Tablets)

Garantierte Varta Markenqualität

Handelsvorteile

Aluminium Design mit gräulichem und silbernem Finish „für trendige Anwender“, wie Varta sagt.

Portfolioauffrischung mit neuester Technologie: USB Type C PD und Quick Charge

Einheitlicher Produktansatz für eine bessere Visualität am Regal.

Mittleres bis gehobenes Preissegment mit hohem technologischem Standard – „in bewährter Varta Markenqualität“, wie der Hersteller verspricht.

Wireless Charger mit 10 W Schnellladetechnologie

Kabelloses Laden ist im Trend. Der Markt wird bis 2022 auf 22,25 Mrd. US-Dollar wachsen, sagen Experten. Varta bedient diesen Trend mit dem Wireless Charger mit 10 W Schnellladetechnologie. Auf diesen werden Smartphones einfach draufgelegt. „Die Doppelspulen-Technologie ermöglicht dabei flexible Ladepositionen (horizontal oder vertikal), da das Smartphone nicht exakt auf einer Spule platziert werden muss“, erklärt Varta. Das Smartphone kann während des Ladens übrigens uneingeschränkt verwendet werden, ein abnehmbarer Standfuß macht es komfortabler. Um den Fast Wireless Charger mit Energie zu versorgen, liegt ein 75 cm Micro USB Schnellladekabel bei.

Die Doppelspulentechnologie

Varta erklärt: „zwei Spulen ermöglichen flexible Ladepositionen, da das Smartphone nicht exakt auf einer Spule platziert werden muss. Es ist sowohl horizontales als auch vertikales Laden möglich. Es ist immer eine Spule aktiv, die am nächsten zum Telefon liegt.“

Produkteigenschaften

Wireless Charger mit 10 W Schnelladetechnologie

Abnehmbarer Standfuß

Verschiedene Ladepositionen

Doppelspulentechnologie für besseres Laden (horizontal, vertikal, flach)

Rutschfest mit Gummifüßen

Input 5V/min 2000mA & Output 5W

Input 9V/min 2000mA & Output 10W

Inklusive 75cm Micro USB Schnellladekabel

Konsumentenvorteile

Einfachstes Schnellladen via Drop & Charge

Laden mit bis zu 10 Watt Leistung

Gerät kann während des Ladevorganges uneingeschränkt verwendet werden

Innovatives und modernes Design

Handelsvorteile

Der neueste Trend des kabellosen Schnelladens spricht technisch interessierte Kunden an

Bestehende Varta Kunden werden neu ausgestattet

„Entspricht den Bedürfnissen eines heutigen Familienaltages und ist passend für alle Familienmitglieder sowie auch für professionelle Anwender“, so Varta.