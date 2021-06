Ausbildung – Save he Date

Lehrlinge: Vorankündigung WW-Webinar des Bundesgremiums

Der Fachausschuss für Lehrlingsausbildung und Weiterbildung Elektrohandel, veranstaltet am 30. September 2021 ein WW-Webinar. Dieses wird in Kooperation mit Elektra Bregenz stattfinden und soll alle Lehrlinge ansprechen.

Bereits nach den ersten zwei Webinaren für Lehrlingen hatte der Fachausschuss im Bundesgremium eine Fortsetzung der Online Event-Reihe im angekündigt. Lesen Sie hier die heute versendete Vorankündigung des Bundesgremiums:

Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass wir unsere Webinar-Reihe für Lehrlinge im Herbst fortsetzen werden. Nicht nur seitens der Lehrlinge war das Echo zu unseren Webinaren äußerst positiv, sondern auch Berufsschulen und Unternehmen freuen sich, dass endlich auch unseren Lehrlingen, der Zukunft unserer Branche, eine solche Weiterbildungsplattform angeboten wird.

In Kooperation mit Elektra Bregenz werden wir uns am 30.9.2021 von etwa 9 – 11 Uhr dem Thema Weißware – Innovation und Technologie für Zuhause widmen. Die Experten von Elektra Bregenz werden die Lehrlinge durch die Welt der Weißware führen und für Fragen zur Verfügung stehen. Das Webinar ist wie bisher kostenlos. Alle teilnehmenden Lehrlinge können ihr neu erlerntes Wissen direkt am Ende des Webinars im Rahmen eines Gewinnspieles unter Beweis stellen und attraktive Preise von Elektra Bregenz gewinnen.

Wir hoffen wieder auf zahlreiche Teilnahme und würden uns freuen, wenn Sie den Termin bereits in Ihrem Kalender vormerken; den Anmeldelink werden wir zeitgerecht aussenden. Wir freuen uns auf das nächste spannende und lehrreiche Webinar!

