Erweiterung in Richtung Cyberschutz und Gewerbekunden

Wertgarantie: Komplettschutz-Upgrade kommt mit 1. August

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 08.07.2021

Zum Start des „Besten Komplettschutzes aller Zeiten“ sind laut Wertgarantie auch zahlreiche Vertriebsaktivitäten geplant.

Im Gespräch mit E&W hatten VL Thilo Dröge und Österreich-VL Roland Hofer im Frühjahr schon das Upgrade für den Komplettschutz angekündigt. Mit 1. August ist es nun so weit. Da erhält das Hauptprodukt der Wertgarantie zahlreiche Neuerungen, welche weitere Impulse und neue Argumente für den Fachhandel bringen und bei der Kundenbindung helfen sollen.

Erklärtes Ziel ist es, dem Fachhandel so neue Impulse und zusätzliche Argumente an die Hand zu geben, um Kunden anzusprechen, mehr Verträge abzuschließen und letztendlich Kunden zu binden. Dafür wurden zahlreiche Neuerungen hinzugefügt, wie Wertgarantie-VL Thilo Dröge erläutert: „Hier sind drei Aspekte zu nennen: Erstens unser Cyberschutz in der Premium-Option, mit dem wir zukünftig neben dem Diebstahlschutz und Ersatzleistung bei Missbrauch und Betrug im Internet auch den Ersatz der SIM-Karte und von Gesprächsguthaben ermöglichen. Zum Zweiten bieten wir nun auch die Versicherung von gewerblich genutzten Geräten an, was dem Fachhandel neue Möglichkeiten im wachsenden Gewerbekunden-Markt bietet. Und nicht zuletzt ist bei Wertgarantiejetzt auch ein Schutz für ‚Refurbished‘-Ware, also von überarbeiteten Geräten, möglich, was enorme zusätzliche Chancen bieten wird und unseren ‚Nachhaltigkeitsgedanken‘ unterstützt.“

Neue Geräteklassen

Ab sofort können auch weitere Geräteklassen kombiniert werden, zum Beispiel Elektrowerkzeuge und Gartengeräte – und das bei bis zu fünf Komponenten für einen Preis. Und auch in der Kategorie der Kameras ist es nun möglich, insgesamt fünf Komponenten zu schützen, z.B. den Body und vier Zubehör-Komponenten. Zudem wurde der Preis im CE-Segment reduziert, so dass bereits ab 3 Euro monatlich Geräte geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Fachhandelspartner in der Wertgarantie-Akademie, in der rechtzeitig zum Start ab Mitte Juli passende Schulungen und Videos zum neuen Komplettschutz zur Verfügung stehen.

Auch zahlreiche Vertriebsaktivitäten und -aktionen zum Start dieses „Besten Komplettschutzes aller Zeiten“ sind geplant, wie Dröge erklärt: „Wir stehen in ständigem Austausch mit unseren Partnern, hören uns immer gerne deren Anregungen an und haben das Feedback und die Erfahrungswerte unserer Fachhandelspartner mit in die Produktgestaltung einfließen lassen. Damit setzen wir neue Impulse für den Fachhandel.“