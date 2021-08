Zuverlässiger Trainingspartner

Hama: Neue GPS-Smartwatch „Fit Watch 5910”

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 16.08.2021

„Fit Watch 5910” von Hama: eine wasserdichte Fitnessuhr mit integriertem GPS und vielen aufschlussreichen Features über die körperlichen Aktivitäten.

Fitnesstracker und Smartwatches waren schon vor der Corona-Pandemie begehrtes Sportzubehör, doch jetzt sind sie im Kampf gegen die Lockdown-Kilos noch gefragter. Hama stellt mit der Smartwatch „Fit Watch 5910” eine wasserdichte Fitnessuhr mit integriertem GPS für die Streckenverlaufaufzeichnung vor, die genauen Aufschluss über die körperlichen Aktivitäten gibt.

Mit der „Fit Watch 5910” lassen sich acht Sportarten aufzeichnen, der Timer und die Stoppuhr kontrollieren sportliche Ziele wie etwa 15 Minuten Treppen laufen oder die Zeit des Sprints. Auswerten lässt sich das am Ende über die App „Hama FIT Pro”, weitere Infos kommen von den Apps Google Fit, Apple Health und Strava. Aber auch im regulären Alltag hat die Uhr mit Nachrichtenvorschau, Vibrationswecker, Nicht-Stören-Modus, vollfarbigem 1,3″-Full-Touch-LCD-Display mit einstellbarer Helligkeit und automatischer Aktivierung desselbigen per Armbewegung sowie integrierter Wettervorhersage und der Telefonsuchfunktion einiges zu bieten. Besonders erwähnenswert: Zuviel Stress erkennt die Uhr und verhilft mit Atemtraining wieder zur Ruhe. Abgerundet werden diese ganzen Features mit der komfortablen Magnetladefunktion – einfach an das mitgelieferte Ladekabel über die Kontaktpunkte andocken und innerhalb 1,5 Stunden wieder voll aufladen. Dabei glänzt die „Fit Watch 5910” mit einer Akkulaufzeit von bis zu 6 Tagen, bis sie das erste Mal wieder aufgeladen werden muss.

Im Handel ist die neue Smartwatch von Hama in den Farben Schwarz oder Rosé für 69 Euro (UVP) erhältlich.