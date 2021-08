Neues Team in Deutschland, bewährtes Team in Österreich

Nedis nimmt DACH-Region wieder verstärkt in den Fokus

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 19.08.2021

Nedis hat sich in den Niederlanden sowie in Frankreich und Skandinavien bereits einen Namen gemacht. Jetzt will sich der niederländische Elektronik-Großhändler auch im deutschen Markt und in der DACH-Region wieder verstärkt engagieren und seine Wettbewerbsposition im Markt für Consumer Electronics ausbauen. Aus diesem Grund hat sich Nedis in Deutschland neu aufgestellt. In Österreich agiert das bewährte Team.

Nedis hat sich auf die Fahnen geheftet: „Customer Experience, neu definiert, immer zentriert auf den Kunden mit smarten Services in der Logistik, der regelmäßig auditierten Produktsicherheit und einer einfachen digitalen Aufbereitung von Produktinformationen.“ Damit habe sich Nedis als verlässlicher und kundenorientierter Großhändler von elektronischen Produkten bereits in den Niederlanden sowie in Frankreich und Skandinavien einen Namen gemacht. Jetzt will sich der niederländische Importeur auch im deutschen Markt und der DACH-Region wieder verstärkt engagieren und seine Wettbewerbsposition im Markt für Consumer Electronics ausbauen.

„Value Pricing, verbunden mit dem Vertrauen in verlässliche Standards beim Sourcing und regelmäßig auditierten Lieferanten entsprechend aller EU-Richtlinien und Anforderungen – dafür steht Nedis auch in Deutschland“, sagt Friedrich Conzen, der seit Oktober 2020 CEO der Nedis Group ist. Der 45-Jährige Düsseldorfer verfügt über ein gewachsenes Netzwerk mit jahrelanger Business-Erfahrung, wie Nedis beschreibt.

Verstärkung

Verstärkt wird das Nedis-Team in Deutschland durch zwei Key Accounter, die den bisher aus den Niederlanden heraus agierenden Patrick Schampers, der bereits seit einiger Zeit an Bord ist, ergänzen werden: Udo Becker, der seit mehr als 30 Jahren im Business ist, zuständig für Discounter, DIY und den Lebensmitteleinzelhandel, sowie Andre Brosen, der seit 18 Jahren in der diskontierenden Welt zu Hause ist und seit März das Nedis Team verstärkt. Im Vertriebsinnendienst sind Claus Zaharanski und Ingmar Meitzel für das Unternehmen aktiv, das in Deutschland dem ein oder anderen noch aus Zeiten bekannt sind, als Nedis in Deutschland vor allem die Marken König, HQ and Camlink vertrieben hat.

In Österreich steht Nedis ein bewährtes Team mit langjähriger Erfahrung zur Verfügung. Geschäftsführer Mario Knapp ist mit 23jähriger Vertriebserfahrung ein Urgestein der Branche und leitet den Vertrieb der Mannschaft. Günter Schnaitt und Herwig Herzog blicken ebenfalls schon auf eine lange Vertriebskarriere mit mehr als 15 Jahren zurück. Gemeinsam bearbeiten sie den Markt seit vielen Jahren äußerst nachhaltig und filtern das stetig wachsende Nedis Sortiment für den österreichischen Markt und die richtigen Vertriebskanäle. Das Team, das stark auf persönliche Kundenbeziehungen setzt, wurde 2020 übrigens mit dem Preis von Euronics Österreich „Red Zac of the year“ ausgezeichnet.

„Safety First: Sourcing ohne böse Überraschungen“

„Unsere Standards beim Sourcing, gepaart mit smarten Bestell-und Logistik-Lösungen, die einfach und bequem sind, überzeugen unsere Kunden. Wir nennen es das „Nedis-Versprechen“, sagt Friedrich Conzen. Um so wichtiger sei es, dass Produkte, die ins Nedis-Sortiment aufgenommen werden, bereits beim Sourcing einen strikten Auditing-Prozess durchlaufen. Grundlage dafür sei der amfori BSCI-Verhaltenskodex, der Werte und Grundsätze für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken in der Lieferkette definiert und auf eine kontinuierliche Optimierung der wesentlichen Parameter abzielt. „Er basiert auf den Arbeitsstandards der ILO (International Labour Organization). Auditiert wird dieser Produktions-und Beschaffungsprozess von der TÜV NORD CERT, die regelmäßig die Einhaltung der amfori BSCI-Standrads überprüft. So wird sichergestellt, dass trotz Best Pricing soziale und ökologische Standards gewährleistet, sind. Die Sorgfalt und Energie, die wir hierauf verwenden, erspart uns und vor allem unseren Partnerunternehmen kostspielige und imageschädigende Rückruf-Aktionen“, so Friedrich Conzen.

Derzeit umfasst das Sortiment 7.500 Produkte. Mit ihnen werden europaweit 50.000 Unternehmen beliefert. Dazu zählen in der D-A-CH-Region auch wichtige Verbundgruppen wie Euronics, dieExpert, EP, die EK/service group, Telering und United Imaging. „Weitere Partner werden folgen“, davon ist das Nedis-Team überzeugt. Denn, dessen ist sich Friedrich Conzen sicher: „Smarte und nachhaltige Lösungen sind mehr denn je gefragt.“