Für ein breites Kundenspektrum

RS baut Eigenmarken-Kabel- und Steckverbindersortiment aus

Julia Jamy | 01.09.2021 | 0 |

Das neue Kabel-und Steckverbindersortiment von RS Pro. (© RS)

RS hat das Kabel- und Steckverbindersortiment der Eigenmarke RS PRO ausgebaut. Das Ergebnis ist ein Angebot an Verbindungsprodukten für eine Vielzahl von Industrie- und Netzwerkanwendungen in den verschiedensten Marktbereichen.

Ausgerichtet auf ein breites Kundenspektrum spricht das Angebot Elektronikentwickler oder Einkäufer von Komponenten genauso an wie Instandhalter und Techniker. Auch Maschinen- und Anlagenbauer sollen hier fündig werden.

Seit Jahresbeginn hat RS fast 3.000 neue Produkte in 65 Kabel- und Steckverbinder-Produktfamilien eingeführt. Dies entspricht einem Ausbau des Portfolios um mehr als 40 Prozent. Laut Hersteller zeichnet alle neuen Steckverbinder, Kabel und Kabelzubehörprodukte hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen aus. Sie halten dem Vergleich mit weltweit führenden Herstellern von Konnektivitätsprodukten ohne Weiteres stand.

Breite Auswahl

Das erweiterte Portfolio bietet eine deutlich größere Auswahl an Verdrahtungs- und Anschlussvarianten. Zu den neuen Steckverbindern gehören industrielle Rund-, Heavy-Duty-, Leistungs- und DIN-Typen sowie eine breite Auswahl an Kabeln und Kabelkonfektionen für industrielle Automatisierungs- und Ethernet-Netzwerkanwendungen. Hinzu kommen Kabelverschraubungen und Kabelzubehör ergänzt durch Anschluss- und Gerätedrähte.

„Dieses massiv erweiterte Angebot im Bereich Kabel und Steckverbinder sorgt sowohl für eine größere Breite als auch Tiefe der Auswahl für Kunden“, sagte Evonne March, Head of Product and Sourcing – RS PRO bei RS Components. „Diese breite Palette an qualitativ hochwertigen Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen werden besonders auch Fertigungsdienstleister, Schaltanlagenbauer und Systemintegratoren in verschiedensten Branchen und Anwendungsfeldern zu schätzen wissen.“