„Niemand sollte mehr gezwungen werden, ständig Bargeld bei sich zu tragen“

Bitkom-Umfrage: Wahlfreiheit beim Bezahlen?

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 07.09.2021

„Wir brauchen echte Wahlfreiheit beim Bezahlen“, sagt Bitkom. Laut dem Digitalverband gehe es nicht darum, das Bargeld abzuschaffen, sondern den Kunden an jedem Ort die freie Entscheidung zu überlassen, wie sie bezahlen möchten. (Bild: Thommy Weiss/ pixelio.de)

Die Zahl der Menschen, die bargeldlos bezahlen wollen steigt. Wie Bitkom nun in einer Erhebung herausgefunden hat, unterstützen drei Viertel der Befragten die Forderung, dass man künftig an jedem Verkaufspunkt die Möglichkeit haben sollte, auch digital, also bargeldlos, zu bezahlen.

Bitkom hat sich unter mehr als tausend deutschen Bundesbürgern umgehört und kommt zum Ergebnis: „Schilder wie ‚Cash only‘ oder ‚Hier keine Kartenzahlung‘ sollten bald der Vergangenheit angehören, wenn es nach dem Willen einer breiten Mehrheit der Bundesbürger geht. 74% unterstützen die Forderung, dass man künftig an jedem Verkaufspunkt die Möglichkeit haben sollte, auch digital, also bargeldlos, zu bezahlen. Wir brauchen echte Wahlfreiheit beim Bezahlen. Es geht nicht darum, das Bargeld abzuschaffen, sondern den Kunden an jedem Ort die freie Entscheidung zu überlassen, wie sie bezahlen möchten“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Niemand sollte mehr gezwungen werden, ständig Bargeld bei sich zu tragen.“



Vor allem Jüngere fordern, dass alle Geschäfte, Restaurants oder andere Verkaufsstellen mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit anbieten müssen. 9 von 10 (87%) der 18- bis 29-Jährigen unterstützen das. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 75%, bei den 50- bis 64-Jährigen 76%. Und selbst unter den Senioren ab 65 Jahre spricht sich eine deutliche Mehrheit von 64% dafür aus.