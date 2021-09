Virtuelle Plattform als Bühne für nachhaltige Innovationen

Bosch: YouTube Star Sally präsentiert Herbstneuheiten

Von der Startbühne der virtuellen Plattform ausgehend, kann man tiefer in die Welt der einzelnen Gerätekategorien eintauchen und diese mit 3D-Darstellungen erleben.

Um die Kundenwünsche nach Komfort und nachhaltigem Lebensstil zu vereinen hat Bosch diesen Herbst ein Bündel innovativer Neuheiten geschnürt. Um dieses den österreichischen Fachhandelspartnern trotz pandemiebedingter Messepause auch angemessen zu präsentieren, setzt Bosch auf eine virtuelle Plattform und YouTube Star Sally.

Keine Kosten und Mühen hat Bosch gescheut, um das Beste aus digitalen Medien und persönlicher Präsentation zu vereinen. Dazu präsentiert Bosch seine Neuheiten und Mehrwerte mit Videos, 3D-Darstellungen und Spezial-Effekten. Die kundenorientierten Erklärungen kommen von der populären YouTuberin Sally, die in Deutschland und Österreich für ihre Online-Koch-Show „Sallys Welt“ bekannt ist.

Damit soll der Ausfall der Herbstevents kompensiert werden, wie auch Stefan Regel, Geschäftsleiter Bosch Hausgeräte, erklärt: „Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Pandemie müssen wir leider zum Schutz der Gesundheit unserer HandelpartnerInnen und MitarbeiterInnen auch heuer auf ein Messe-Erlebnis im größeren Rahmen verzichten. Anders als im Vorjahr, sind jedoch persönliche Treffen unter besseren und sichereren Bedingungen möglich. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Kombination von unserer digitalen Launch-Plattform mit individuellen Präsenzterminen und persönlicher Präsentation und Beratung auch neue Vorteile für unsere Fachhandelspartner bieten können.“

„Sowohl als auch“

Den Herbstneuheiten von Bosch liegt eine Prämisse zu Grunde: Nachhaltigkeit und Komfort gehören für die Kunden zusammen. An die Stelle eines „Entweder-oder“ ist ein „Sowohl-als-auch“ getreten. Denn die meisten Menschen streben heute nach einem Lebensstil, der nicht nur ihre persönlichen Anforderungen erfüllt, sondern auch Rücksicht auf die globalen Herausforderungen nimmt. Sie wollen perfekte Ergebnisse erzielen, zugleich aber auch gesund und nachhaltig leben. Sie wünschen sich Entlastung im Alltag, aber auch einen niedrigen Ressourcenverbrauch.

Hausgerätehersteller Bosch ist sich dieser Entwicklung bewusst. Immer wieder befragt das Unternehmen seine Konsumentinnen sowie Konsumenten und richtet seine Neuheiten an den Ergebnissen aus. Aber die Marke sieht sich auch selbst in der Verantwortung, einen Beitrag für die Welt von morgen zu leisten. Vom extra großen Komfort-Kühlschrank bis zu sparsamen Geschirrspülern und Waschmaschinen präsentiert Bosch in diesem Jahr durchwegs Neuheiten, die zeitgemäß, nachhaltig und zukunftsweisend sind.

Umfangreiche Informationen

Die Fachhandelspartner finden diese Neuigkeiten auf der virtuellen Launch-Plattform von Bosch Hausgeräte. Von der Startbühne der virtuellen Plattform ausgehend, kann man tiefer in die Welt der einzelnen Gerätekategorien eintauchen und diese mit 3D-Darstellungen erleben. Umfangreiche Informationen zu den wichtigsten Besonderheiten, Neuheiten und Bosch-Features vermittelt YouTube Star Sally gewohnt sympathisch, kundenfreundlich und leicht verständlich.

Kombiniert mit Bildern, 3D-Darstellungen und starken Spezial-Effekten soll die virtuelle Plattform die Mehrwerte der Bosch Geräte kommunizieren. Anhand konkreter Produkteigenschaften der diesjährigen Hausgeräteneuheiten will die Marke zudem belegen, was es heißt „like a Bosch“ zu leben: Es heißt, den Alltag bewusster, entspannter, gesünder und nachhaltiger zu gestalten.

Optimiert

Die virtuelle Launch-Plattform wurde laut Bosch auf Basis der Erfahrungen aus dem Vorjahr optimiert Beispielsweise mit schnelleren Downloads, besserer Übertragungsqualität und Filmwiedergabe. Zusätzlich gibt es außerdem eine Offline-Version, die zum Download zur Verfügung steht.

Ab sofort werden die jeweiligen Bosch-Ansprechpartner ihren Fachhändlern die digitale Plattform persönlich vorstellen. Im Anschluss bekommen diese auch Zugang zur Plattform und können weiterhin auf alle Inhalte zugreifen. Ergänzt wird die Präsentation der Neuheiten durch ein individuelles Trainingsangebot in Kleingruppen für den Elektro- und Möbelfachhandel.