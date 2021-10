Vertriebsmitarbeiter im Elektrohandel (m/w/d) in Gebiet Oberösterreich

Electrolux sucht AD (m/w/d) für Oberösterreich

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 11.10.2021

Electrolux Austria ist auf der Suche und zwar nach einem Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für den Vertrieb im Elektrohandel in der Region Oberösterreich. Die ausgeschriebene Vollzeitstelle ist unbefristet.

Electrolux beschäftigt in Österreich rund 100 Mitarbeiter. „Diese kümmern sich um unsere innovativen Hausgeräte der etablierten Marken AEG, Zanussi und mehr“, sagt das Unternehmen Electrolux, das laut eigenen Angaben flexible Arbeitszeiten sowie einen vielfältigen Katalog an Weiterbildungen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. „Das Wohlbefinden, die Zufriedenheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter fördern wir mit vielfältigen Maßnahmen. Vor allem aber leben unsere Teams ein Miteinander basierend auf Fairness und Respekt. Dafür steht auch unsere Auszeichnung als Top Employer Europe 2021.“

Electrolux sagt : „Werden Sie Teil unseres erfolgreichen österreichischen Vertriebsteams im Elektrohandel und treten Sie als starker Partner bei den Handelskunden Ihrer Region auf. Mit unseren Hausgeräten für die Bereiche Kochen und Pflege tragen Sie aktiv dazu bei, das Leben für unsere Kunden und damit den Zustand des Planeten zu verbessern. Unsere Stärken in Bezug auf Innovation, Nachhaltigkeit, Qualität, Ertrag und Mehrwert geben Ihnen die besten Verkaufsargumente und untermauern den Erfolg Ihrer Kunden und unseres Unternehmens. Sie betreuen unsere Kunden in der Region Oberösterreich.“

Ihre tägliche Arbeit:

Sie verantworten die Zielerreichung in Ihrem Vertriebsgebiet und betreuen unsere Handelskunden

Sie übernehmen selbst Ihre Routenplanung und verfolgen eine ergebnisorientierte Verkaufsstrategie

Sie fördern unsere Bestandskunden und ergreifen zielführende Maßnahmen zur Gewinnung neuer Kunden

Sie identifizieren Möglichkeiten zu gemeinsamen Aktionen und Projekten und präsentieren unsere Produkte

Sie haben kontinuierlich die Marktentwicklung im Blick, geben Rückmeldung zu den Entwicklungen bei Wettbewerbern und bilden mit frischen Ideen eine wichtige Säule für unseren Erfolg

Erfahrung und Qualifikation:

Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung

Berufserfahrung im Markenartikelvertrieb sowie gute betriebswirtschaftliche und technische Kenntnisse

Wohnort innerhalb des Vertriebsgebietes

Verhandlungsgeschick und gewandtes Auftreten

Führerschein der Klasse B erforderlich

Gute MS Office Kenntnisse und Digitalkompetenz

Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Für diese Vollzeitanstellung bietet Electrolux wir Ihnen ein Mindestbruttogehalt ab 2.600 Euro pro Monat plus Erfolgsprämie. Eine Überzahlung sei selbstverständlich möglich, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.

Mehr Informationen zur Stellenausshreibung finden Interessierte unter: https://www.linkedin.com/company/electrolux/life/c0da4982-5d7e-48be-8fa2-0ec8d60f25ae

Bewerben können sich Interessierte aber auch bei Frau Heidi Ertl, heidi.ertl@electrolux.com

Electrolux verspricht : „Bei uns arbeiten tolle Menschen mit unterschiedlichen Werdegängen und vielfältiger Herkunft – nicht nur, weil wir glauben, dass das zeitgemäß ist, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass Vielfalt unser Unternehmen stärker und innovativer macht. Wenn Sie unsere Werte teilen, laden wir Sie ein, Ihren ganz persönlichen Platz in unserer globalen Gemeinschaft zu finden.“ Erfahren Sie mehr über die Unternehmenskultur auf @lifeatelectrolux und career.electroluxgroup.com.

Unternehmen Electrolux Kontakt Heidi Ertl, heidi.ertl@electrolux.com https://www.linkedin.com/company/electrolux/life/c0da4982-5d7e-48be-8fa2-0ec8d60f25ae Link https://www.linkedin.com/company/electrolux/life/c0da4982-5d7e-48be-8fa2-0ec8d60f25ae