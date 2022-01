150 Preise und Ehrungen

CES 2022: Auszeichnungsregen für LG

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 17.01.2022

LG Electronics durfte sich auf der CES 2022 über eine Vielzahl an Auszeichnungen in den Kategorien Home Appliances, Home Entertainment und Business Solutions freuen. Insgesamt erhielt LG rund 150 Preise und Ehrungen von verschiedenen Publikationen.

Zu den wichtigsten Auszeichnungen gehören 24 CES Innovation Awards und die 2022 CES Editor’s Choice Awards von USA TODAY’s Consumer Product Reviews Division, „Reviewed“. LG wurde von USA TODAY/Reviewed als meistausgezeichnete Marke gewürdigt. Der OLED-Fernseher der Serie C2, der PuriCare AeroTower, der DualUp Monitor, die S95QR Soundbar sowie die Waschmaschine und der Trockner LG FX wurden anhand von vier Schlüsselkriterien ausgezeichnet: Innovation, Technologie, Design und Wert.

Hochkarätige Auszeichnungen für LGs OLED TVs

Die LG OLED-TVs konnten hochkarätige Preise und Auszeichnungen für Bildqualität, Leistung und neue Bildschirmgrößen mit nach Hause nehmen. Der neue 42-Zoll-OLED-Fernseher C2 und der 97-Zoll-OLED-Fernseher G2 wurden von branchenführenden Publikationen wie „Business Insider“, „Mashable“ und „Gear Patrol“ ausgezeichnet. „The Verge“ stellte außerdem den 42-Zoll C2 OLED-Fernseher von LG in seinen Best of CES Awards 2022 vor und bezeichnete ihn als eine der beliebtesten Produktankündigungen der Redaktion.

Viel Lob für LGs PuriCare AeroTower

Der PuriCare AeroTower von LG erhielt Auszeichnungen von Top-Publikationen wie „Best Products“, „Tom’s Guide“ und „Business Insider“ und wurde als eines der aufregendsten Produkte der CES 2022 im Home Appliances-Bereich geehrt. Das Waschmaschinen- und Trocknerpaar von LG wurde ebenfalls von führenden Lifestyle-Publikationen wie Good Housekeeping und „Veranda“ gelobt.