Smartes Multitalent

Grundig bringt seinen ersten Saugroboter auf den Markt

Dominik Schebach | 25.01.2022 | 0 |

Premiere bei Grundig: Mit dem VCR 3130 bringt die Marke ihren ersten Saugroboter auf den Markt, zudem auch über eine Wischfunktion verfügt.

Grundig erweitert seine Range im Bereich Bodenpflege um zwei neue Geräte – wobei die Marke gleich eine Premiere feiert: Mit dem VCR 3130 bringt die Marke ihren ersten Saugroboter auf den Markt. Gleichzeitig präsentiert Grundig den 3-in1-Akku-Stielstaubsauger VCP 5030. Beide Modelle sollen nicht nur beim Saugen, sondern auch mit der integrierten Wischfunktion überzeugen.

Mit dem VCR 3130 kommt der erste Saugroboter der Marke Grundig auf den Markt. Dieser saugt bis zu 110 Minuten am Stück mit einer Saugleistung von 2000 Pa und einem Fassungsvermögen von bis zu 500 ml Staubvolumen. Der Mopp-Aufsatz mit integrierter Wischfunktion und Wassertank (120 ml) sorgt für einen perfekt gereinigten Boden. Gesteuert über die App „Grundig Robot“ oder die mitgelieferte Fernbedienung reinigt der Saugroboter mit einer Haupt- und zwei seitlichen Bürsten in einem von fünf wählbaren Reinigungsprogrammen.

Man hat die Wahl zwischen Automatische Reinigung, Reinigung der Ecken und Kanten, Reinigung eines Bereiches (ca. 4 m² groß, der Saugroboter muss manuell an einen anderen Ort gesetzt werden), Zufällige Reinigung oder Intensive Reinigung (fährt insgesamt zwei Reinigungsrunden). Die integrierte Gyro-Technologie ermöglicht dabei eine besonders strukturierte Reinigung der Wohnfläche: Der Roboter merkt sich die bereits getätigten Umdrehungen seit Verlassen der Basisstation. So kann der VCR 3130 abspeichern, wo er bereits war, wo er sich aktuell befindet und die Bahnen systematisch abfahren. Zudem ist der Saugroboter-Neuling von Grundig mit einem Abluftfilter und einer Ladestation ausgestattet. Die Aufladung erfolgt automatisch, wenn der Akku leer ist. Das schmale Design des VCR 3130 ermöglicht ein Saugen auch an schwer zugänglichen Stellen, denn mit einer Höhe von nur 8 cm kommt er problemlos unter den meisten Möbeln hindurch.

Alles aus einer Hand

Der 3-in-1-Akku-Stiel-Staubsauger VCP 5030 lässt sich bis zu 42 Minuten kabellos in Betrieb nehmen. Ausgestattet mit einem 350 Watt Motor, 95 Watt Saugkraft und einem 700 ml großen Staubbehälter, sowie einer Turbobürste hinterlässt er die Wohnung staubfrei. Damit selbst kleinste Staubpartikel keine Chance haben, verfügt der VCP 5030 über eine integrierte Wischfunktion, wodurch gleichzeitiges Saugen und Wischen möglich wird.

Hierzu wird lediglich das mitgelieferte Wischtuch magnetisch am Wassertank (120ml) befestigt, und schon wird der Untergrund in nur einem Arbeitsgang doppelt gereinigt. Die integrierten LED-Leuchten erleichtern dabei das Entdecken von Staub und Schmutz. Ob das Gerät geladen werden muss, verrät die LED-Ladeanzeige. Wenn es so weit ist, ist der Staubsauger nach einem Stopp in der Lade- und Aufbewahrungsstation in 4 bis 5 Stunden für seinen nächsten Einsatz wieder bereit. Eine Düse für schwer zugängliche Fugen sowie ein 2-in-1-Aufsatz für Möbel und Polster ist im Zubehör mit inkludiert.

Verfügbarkeit

Beide Geräte sind ab sofort im Handel verfügbar. Der VCR 3130 ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro erhältlich, der VCP 5030 für eine unverbindlichen Preisempfehlung von 279 Euro.