Verantwortlich für Österreich und Region CEE & Nordics

Michael Adamik ist der neue GF von Gigaset Österreich

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 25.01.2022

Michael Adamik übernimmt von Eduard Schmidhofer die Geschäftsleitung des Gigaset HUB in Wien. (© Gigaset)

Zum Jahresstart hat Michael Adamik die Leitung des Gigaset HUB Österreich in Wien übernommen. Der 55jährige ist damit für insgesamt 20 Märkte in der Region CEE & Nordics, einschließlich Österreich, verantwortlich. Adamik tritt die Nachfolge von Eduard Schmidhofer an, der nach 16 Jahren als Geschäftsführer bei Gigaset Österreich zur Jahresmitte in den Ruhestand wechselt. Schmidhofer steht allerdings dem Unternehmen in beratender Funktion noch bis Ende Juni 2022 zur Verfügung.

Der Geschäftsbereich des Gigaset HUB in Wien erstreckt sich von Norwegen über Polen bis nach Griechenland. Michael Adamik ist bereits seit 2008 als Head of Sales CEE bei Gigaset Österreich tätig. In dieser Funktion leitete er erfolgreich den Sales-Bereich in 15 Ländern, bevor er im Jänner 2021 zum Head of Sales CEE & Nordics aufstieg.

Vor seiner Karriere bei Gigaset war der gebürtige Niederösterreicher u.a. als Account Manager bei der Siemens AG Österreich tätig und sammelte in mehr als zwei Jahrzehnten umfassende Expertise in den Bereichen Telekommunikation und Consumer Electronics.

Adamik absolvierte seine Ausbildung mit Fokus auf Nachrichtentechnik in Wien. Der passionierte Sportler ist verheiratet, hat ein Kind und lebt mit seiner Frau im Bezirk Mödling in Niederösterreich.