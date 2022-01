Perfekter Start ins neue Jahr

StreamView: Neue Größen für 4K UHD Nokia Smart TVs mit QLED-Technologie

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 25.01.2022

Für das neue Jahr hat StreamView neue Größen bei seinen 4K UHD QLEDs Nokia Smart TVs auf den Markt gebracht.

Die StreamView GmbH, Lizenznehmer der Marke Nokia für Smart TVs und Set-Top-Boxen in Europa, bringt zum neuen Jahr vier weitere 4K UHD Nokia Smart TVs mit QLED-Technologie in den Größen 43, 55, 58 und 70 Zoll auf den Markt. In den Nokia QLED Smart TVs sorgt die Quantum Dot-Technologie für lebensechte, strahlende Farben bei allen Lichtbedingungen und aus jedem Blickwinkel. Dank Android TV und dem Google Play Store haben Nutzer Zugriff auf über 7.000 Apps. Darunter auch beliebte Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Prime Video oder YouTube.

Die neuen Modelle bieten spezifische Modi wie Sport, Spiel und Film. Je nach Modus werden Farb- und Audioeinstellungen an die Inhalte angepasst. Im Gaming-Modus z.B. sorgt die schnelle Reaktionszeit von 8ms, Dynamic Contrast und UHD Upscaling für ein reales Gaming-Erlebnis. Verstärkt wird das visuelle Erlebnis durch eine dynamische Klangqualität mit satten Bässen, die aus dem eingebauten Subwoofer kommen. Abgerundet wird dies durch den schwenkbaren Standfuß, für einen optimalen Blickwinkel aus jeder Perspektive, ohne ein einziges Detail zu verpassen.

Zahlreiche Anschlussoptionen und flotter Prozessor

Für Konnektivität sorgen drei HDMI- sowie zwei USB-Anschlüsse, ein LAN- und ein Audio/Video-Anschluss, Dual-Band WLAN und Bluetooth für die schnelle Kopplung von Fernbedienung und weiteren Bluetooth-Geräten. Mit Apps, die Chromecast unterstützen, lassen sich Sportsendungen, Videos, mobile Spiele, Musik und andere Inhalte von mobilen Geräten auf den TV-Bildschirm übertragen. Zudem lassen sich die Modelle mit Hilfe des Google Assistant per Sprachbefehle steuern.

Der Vierkernprozessor mit 1,5 GB RAM und 8 GB ROM sorgt für eine flüssige Wiedergabe von Spielen, Videos und Web-Inhalten. Der eingebaute Triple Tuner für Live-TV via terrestrische Antenne (DVB-T2), Satellit (DVB-S2) oder Kabel (DVB-C) ermöglicht, problemlos auf eine Vielzahl von frei empfangbaren nationalen und internationalen TV-Programmen zuzugreifen. Für Pay TV-Inhalte steht ein CI+ Slot für Pay TV-Karten zur Verfügung; zudem unterstützen die Nokia Smart TVs SatCR für den Anschluss von bis zu acht Receivern mit einem SatCR LNB.

Design und Fernbedienung im eleganten, nordischen Stil

Der vertraute Stil, die Qualität und das nordisch minimalistische Design der Nokia Produkte sind auch in den neuen Modellen wiederzufinden und runden den Stil der Nokia QLED Smart TVs elegant ab. Die sprachgesteuerte Bluetooth-Fernbedienung ist ergonomisch geformt und liegt wie gewohnt gut in der Hand. Die einzigartige Hintergrundbeleuchtung hilft auch in dunklen Räumen, die richtige Taste zu finden. Mit Netflix- und YouTube-Tasten auf der Fernbedienung können beide Apps auf Knopfdruck geöffnet werden.

Die neuen Modelle der Nokia QLED 4K UHD Smart TVs sind ab sofort zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 649 Euro (43″), 849 Euro (55″), 899 Euro (58″), 1.499 Euro (70″) erhältlich (alle Preise inkl. MwSt.). Ende Januar folgt die 50-Zoll-Größe zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 749 Euro.