Samsung präsentiert Flaggschiff Galaxy S22 Ultra

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 09.02.2022

Die Samsung Galaxy S22-Series, im Vordergrund das Flaggschiff Galaxy S22 Ultra mit dem integrierten S-Pen. Gut erkennbar auch das leistungsfähige Kameramodul mit vier Linsen - 108 MP Hauptkamera, 10-fach optischer Zoom, 3-fach optischer Zoom sowie 12 MP Superweitwinkel-Kamera. (© Samsung)

Samsung hat heute mit dem Galaxy S22, S22+ sowie dem S22 Ultra gleich drei Top-Smartphones vorgestellt. Dabei sticht vor allem das S22 Ultra hervor, vereint dieses Gerät doch den technologischen Anspruch der S-Serie mit den kreativen Möglichkeiten der Note-Serie. Dazu kommt das S22 Ultra erstmals mit einem eingebauten S-Pen. Herzstück des neuen Top-Smartphones von Samsung aus Kundensicht ist allerdings das leistungsfähige Kameramodul.

Es ist das bisher leistungsfähige Smartphone von Samsung, wie auch Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Österreich anmerkt: „“Wir bei Samsung treiben uns selbst stetig an, die Messlatte für unsere Geräte hoch zu setzen. Das Galaxy S22 Ultra übernimmt die beliebten Funktionen des Galaxy Note und der S-Serie und verbindet diese für ein einzigartiges mobiles Erlebnis. Das ist ein Schritt vorwärts für die Mobiltechnologie und wir setzen damit einen neuen Standard dafür, was ein Smartphone sein kann.“

Erstmals ist der bei Note-Fans beliebte S-Pen in eine S-Serie eingebaut. Es ist der schnellste und reaktionsstärkste S-Pen, der bisher hergestellt wurde. Damit greift das S22 Ultra die Funktionen des Note auf und eröffnet neue Wege, um Kreativität auszuleben und Aufgaben zu erledigen. Zudem wartet das S22 Ultra mit einem besonders leistungsfähigen Kameramodul auf. Dieses vereint eine 108 MP Hauptkamera mit 10 MP Teleobjektiv-Modulen mit 3- und 10-fach optischem Zoom sowie einer 12 MP Ultraweitwinkelkamera.

Zudem machen die fortschrittlichen Nachtfotografie-Funktionen der S22-Serie es möglich, auch in der Nacht scharfe und klare Videos aufzunehmen. Samsungs bisher stärkste Kamera besitzt zudem Zoom-Fähigkeiten, die einen bis zu 100-mal (10 mal optisch und 10 mal digital) näher ans Geschehen heranbringen. Das Galaxy S22 Ultra ist mit neuen KI-unterstützten Funktionen ausgestattet. Dazu gehört der Portrait-Modus, der jedes Foto professionell aussehen lässt. Videos lassen sich mit dem Smartphone in 8K aufnehmen. Fotos können im RAW-Modus mit einer Farbtiefe von 16 Bit gespeichert und bearbeitet werden. Nutzerinnen und Nutzer, welche die volle kreative Kontrolle wie einer Spiegelreflex-Kamera wollen, können bei dem Smartphone schließlich alle Parameter wie ISO, Weißabgleich oder manuelle Fokussierung einstellen.

Entfesselte Leistung

Das Galaxy S22 Ultra wurde für die produktivsten Arbeitstage entwickelt. Es ist Teil der ersten Galaxy S-Serie, die mit dem neuesten 4 nm-Prozessor ausgestattet ist. Dieser treibt Samsungs fortschrittlichste KI- und ML-Verarbeitung an. Es verfügt auch über Wi-Fi 6E, das bis zu doppelt so schnell ist wie Wi-Fi 6. Die Leistung bietet so perfekte Voraussetzungen fürs Spielen, Streamen oder Arbeiten. Das ganze Potenzial entfaltet sich durch den kraftvollen Akku des Galaxy S22 Ultra. Mit jeder Ladung bietet er mehr als einen vollen Tag Kapazität. Das S22 Ultra bietet die 45 W-Superschnellladefunktion.

Das immersive 6,8 Zoll große Dynamic AMOLED 2X-Display mit Adaptive 120 Hz erweckt alles in atemberaubender Detailgenauigkeit zum Leben. Mit einer maximalen Helligkeit von 1 750 Nit ist der Bildschirm heller als je zuvor. Die Vision Booster Technologie des Galaxy S22 Ultra ermöglicht dem Bildschirm, die Helligkeit je nach Tageszeit oder Umgebungslicht intelligent anzupassen. So stellt das Display sicher, dass Inhalte auch in hellem Sonnenlicht bestmöglich zu sehen sind. Geschützt ist das Gerät gegen Wasser und Staub nach IP68.

Samsung verspricht den Nutzerinnen und Nutzern, die bestmögliche mobile Leistung und Erfahrung. Die Galaxy S22-Serie ist auf bis zu vier Generationen Android OS Upgrades ausgelegt. Damit erhöht sich die Lebensdauer des Smartphones, ohne auf die neuesten Sicherheits- und Produktivitätsfunktionen zu verzichten. Im österreichischen Handel verfügbar ist das Samsung S22 Ultra ab dem 25. Februar. Erhältlich wird das Smartphone in den vier Farben Phantom Black, Phantom White, Green und Burgundy sein. Varianten sind mit 128 GB, 256 GB und 512 GB mit 8 GB und 12 GB RAM ausgestattet. Der UVP beträgt zwischen 1249 Euro (8GB RAM + 128 GB Speicher) und 1449 Euro (12 GB Ram + 512 GB Speicher).