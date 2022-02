Die E&W 1-2/2022 ist da

Kampfzone Grüner Pass

Hintergrund | 2 | | Dominik Schebach | 09.02.2022

Handel als Hilfssheriff ? Die Coverstory der neuen Ausgabe der E&W dreht sich um das Reizthema 2G-Kontrollen: Die verpflichtende Kontrolle des 2G-Nachweises hat von Anfang an für Unmut gesorgt. Ende Jänner ist die Regelung wieder gefallen. Der Weg dort hin war allerdings ein harter und das Ergebnis hatte für den Handel einen bitteren Beigeschmack. Zusätzlich berichten wir in der neuen Ausgabe der E&W über ein Signal an den EFH von Liebherr, einen Fehler im System, Initiativen im Elektrohandel, Fachhandelsaktivitäten bei Drei und vieles mehr.

Im Rahmen unserer Kooperation mit dem Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels widmen wir uns diesmal dem „Ländle“. Dass das Vorarlberger Landesgremium weniger mit Größe, dafür umso mehr mit innovativen und exklusiven Initiativen besticht, und mit welchen besonderen Gegebenheiten die Händler konfrontiert sind, wissen Geschäftsführer Michael Hollersbacher und Obmann Reinhard Linder zu berichten.

Eine Konsequenz aus dem boomenden Onlinehandel sind Unmengen an retournierten Waren und gar nicht verschickten Waren. Wie Greenpeace Recherchen aufzeigen, wird ein beachtlicher Teil dieser neuwertigen, teils originalverpackten Produkte von Amazon &Co. systematisch vernichtet. Nun werden Stimmen nach einem gesetzlichen Vernichtungsverbot laut.

Ausgebaut wurde (und wird) in Asten: Baytronic hat am Firmensitz kräftig in den Bereich Service und Aftersales investiert. Von 20. bis 23. Jänner fanden in Salzburg die AustrianSkills, die Staatsmeisterschaften der Berufe, statt. In den mehrtägigen Wettbewerben traten die besten jungen Fachkräfte Österreichs in 32 Berufen gegen ihre Berufskollegen an, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Den Ankick in die neue Photovoltaik-Saison hat Suntastic.Solar gemacht – beim traditionellen Partner-Treff, der mit einer geballten Ladung an News und Infos diesmal im steirischen Spielberg über die Bühne ging.

Hausgeräte

Im Hausgeräteressort baten wir die neue Geschäftsführerin von Gorenje Austria, Irena Pečnik, zum Interview. Dabei erzählt die gebürtige Slowenin von sich und ihren Plänen.

Auch mit Thomas Ausserdorfer haben wir gesprochen. Der Head of Sales bei Liebherr Hausgeräte wirft einen Blick zurück auf die letzten 24 Monate sowie einen Blick voraus und geht dabei auf die Themen Vertriebsqualität, Digitalisierung, Partnerschaft und Direktvertrieb ein.

Große Pläne hat auch Trisa of Switzerland. Die bekannte Kleingerätemarke möchte künftig nämlich mit großen Kühlgeräten durchstarten, wie Trisa Country Manager Österreich, Heribert Liendl im Gespräch mit E&W berichtet.

Luftreiniger erleben durch Corona einen regelrechten Boom. Sie sollen Viren, Bakterien, Pollen und Schadstoffe aus der Raumluft filtern. Peböck verspricht mit seinem Luftreiniger MAC500s luftübertragene Viren abzutöten und damit das Ansteckungsrisiko an Corona zu reduzieren. Wir bekamen ein Gerät davon zum Testen und haben es auf die Probe gestellt.

Telekommunikation

Drei stellt die Betreuung des Fachhandels neu auf. Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus der Außendienstmitarbeiter. Diese sind als Area Manager nun verstärkt strategisch tätig. Gemeinsam mit dem Fachhandel will Drei damit seine Präsenz in den Regionen ausbauen.

Telefonzelle Traiskirchen – so heißt der neu eröffnete Shop von Bernhard Brandtner. Der langjährige Branchen-Insider ist auf die Handelsseite gewechselt. E&W hat ihn in seinem neuen Geschäft besucht.

Unterhaltungselektronik

In Las Vegas stand Anfang Jänner die CES am Programm – aufgrund der Covid-Entwicklungen zwar nur mit eingeschränkter Aussteller- und Besucherzahl, dafür mit der gewohnt unüberschaubaren Zahl an Neuheiten.

Hierzulande kann simpliTV mit einer Neuheit aufwarten: Die simpliONE Box soll mit zahlreichen smarten und Streaming-Features das Antennenfernsehen auf eine neue Stufe heben.