Außen retro, innen topmodern

Neue Gorenje Produktlinie im Vintage-Look

Hausgeräte | 2 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 23.08.2022

Wie Gorenje-Hisense informiert, ist die Gruppe laut aktuellen GfK-Zahlen „die neue Nummer 1 bei freistehenden Kühlgeräten“ in Österreich. Diese Position möchte das Unternehmen natürlich ausbauen und präsentiert in diesem Zusammenhang auch gleich neue Gorenje Kühl-Gefrier-Kombigeräte – „eine Produktlösung, die klassisches Design, intuitive Bedienung und neueste technische Features verbindet“, wie der Hausgerätehersteller beschreibt.

Andreas Kuzmits, Geschäftsführer von Gorenje Austria, informiert: „Die kürzlich veröffentlichten Zahlen des Markforschungsinstituts GfK Austria weisen die Gorenje-Hisense-Gruppe mit stetig steigenden 16,5% Marktanteil im ersten Halbjahr 2022 als neue Nummer 1 bei freistehenden Kühlgeräten aus. Für uns ist das ein schöner Erfolg, aber gleichzeitig ein klarer Auftrag.“ Die Markteinführung der Vintage-Modelle in Österreich soll zur Festigung dieser Position beitragen, wie Kuzmits weiter ausführt: „Nicht nur aufgrund ihrer außergewöhnlichen Gestaltung. Die Retro-Linie beweist, dass Gorenje Tradition, Design und Innovation vereint.“

Die neuen Kühl-Gefrier-Geräte knüpfen optisch an die 1960er- und 1970er-Jahre an und sind in den klassischen Farben Bordeaux, Champagne, Oliv oder Schwarz erhältlich. Hinter der nostalgisch anmutenden Hülle verbirgt sich moderne Technik. Dazu zählt unter anderem das IonAir-System. „Dieses erzeugt negativ geladene Ionen. Die ionisierte Luft wird durch ein Belüftungssystem im Kühlschrank-Teil des Geräts verteilt. Auf diese Weise werden ungewollte Gerüche neutralisiert und eine konstante Temperatur auf allen Ebenen gewährleistet, das wiederum hilft die Lebensmittel länger frisch zu halten“, beschreibt Gorenje.

Ein weiteres Feature heißt AdaptTech. „Das Gerät analysiert kontinuierlich, wie es verwendet wird, kann dadurch voraussagen, wann in etwa die Kühlschranktür geöffnet wird, und senkt die Temperatur in dieser Zeitspanne vorausschauend leicht ab. Auch das trägt dazu bei, das Ökosystem des Kühlschranks stabil zu halten und damit auch die Lebensmittel länger haltbar zu machen“, erläutert der Hersteller, der übrigens großen Wert auf Energieeffizienz legt. Dabei soll das System „NoFrost Plus“ die Eisbildung unterbinden, darüber hinaus wurde die Türdichtung optimiert und der Stromverbrauch des Kühlsystems mit einer elektronischen Regelung auf ein Minimum reduziert.

Einfache Bedienbarkeit durch vollautomatische Features

Alle Komponenten funktionieren vollautomatisch, es entsteht für die Nutzer also kein zusätzlicher Bedienaufwand, wie Kuzmits ausführt. „Unser Unternehmensmotto lautet ‚Life Simplified‘, das heißt, wir wollen unseren Kunden alle klassischen Haushaltstätigkeiten erleichtern. Dazu trägt zum einen die fortschrittliche Technik bei, die wir zum Einsatz bringen, zum anderen die einfache Bedienbarkeit unserer Modelle.“

Kleingeräte-Aktion bis 8. Oktober

Anlässlich der Markteinführung der neuen Vintage Kühlgeräte in Österreich bietet Gorenje Austria bis 8. Oktober eine spezielle Aktion an. Dabei gibt es beim Kauf eines der freistehenden Retro-Geräte ein kostenloses Kleingerät – ebenfalls bzw. dazu passend im Vintage-Look – dazu. Zur Wahl stehen Toaster, Wasserkocher, Handmixer und Mixer sowie Küchenmaschinen.