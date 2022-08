markt intern Leistungsspiegel: Deutsche Fachhändler haben gewählt

Nivona ist zum 12. Mal FH Liebling

Kleingeräte | 2 | Auszeichnungen | Stefanie Bruckbauer | 24.08.2022

Alle Jahre wieder wird im markt intern Leistungsspiegel erhoben, wie zufrieden die deutschen Elektrofachhändler mit ihren Lieferanten sind. Im Bereich Kaffeevollautomaten erreichte die Marke Nivona (bereits zum 12. Mal) den 1. Platz.

„markt intern“ ruft deutsche Fachhändler jedes Jahr dazu auf, ihre Lieferanten im Rahmen des „Leistungsspiegels“ zu bewerten. Bereits elf Mal wurde die Marke Nivona in den letzten Jahren zum Vollautomaten-Lieferanten Nr. 1 gewählt – und nun zum 12. Mal.

In 10 von 13 Kategorien hat Nivona die Nase vorne. So bei der Fachhandelsorientierung, der Abverkaufsunterstützung, der Onlinestrategie, der Sortimentspolitik, der Umschlagsgeschwindigkeit (ex aequo mit Jura), der realisierbaren Handelsspanne, den Konditionen bzw. dem Rabattsystem, dem Lieferverhalten, dem Reklamationsverhalten und bei der Reparaturabwicklung. In all diesen Punkten ließ die Kaffeevollautomatenmarke Nivona ihre Mitstreiter hinter sich.

Insgesamt wurde Nivona mit der Note 1,84 auf Platz 1 gewählt (gefolgt von Jura mit 2,17 und Miele mit 2,35).

Im Spitzenfeld, also auf den Plätzen zwei und drei finden sich in nahezu allen Kategorien Jura und Miele. Siemens, Krups, De’Longhi und Graef bildeten das Verfolgerfeld. Gar nicht erst ins Finale schafften es dieses Jahr Bosch, WMF, Sage und Smeg.