„We get life“

IFA 2022: Russell Hobbs präsentiert sich mit geschärftem Markenfokus

Kleingeräte | 0 | | Julia Jamy | 31.08.2022

Russell Hobbs möchte die Verbraucher mit Haushaltsgeräten versorgen, mit denen sie wertvolle Zeit für sich und ihre Liebsten zurückgewinnen können. Mit der neuen Markenbotschaft „We get life“ rückt das Unternehmen diese Idee jetzt wieder in den Kommunikations-Fokus. (© Russell Hobbs)

Russell Hobbs hat es sich zum Ziel gesetzt, Produkte zu entwickeln, mit denen die Menschen die Herausforderungen des Alltags bewältigen und das Leben genießen können. Mit der neuen Markenbotschaft „We get life“ rückt das Unternehmen diese Idee jetzt, 70 Jahre nach Gründung, wieder in den Mittelpunkt und präsentiert sich mit geschärftem Markenfokus auf der IFA 2022.

Seit mittlerweile 70 Jahren versteht sich das britische Unternehmen als die Marke für Haushaltsgeräte, die stets das echte Leben der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Auch heute noch will Russell Hobbs Antworten auf Fragen des Alltags liefern und die Menschen dabei unterstützen, das Leben zu leben, das sie lieben. Das Unternehmen verfolgt klare Prinzipien mit der Ausrichtung, die Verbraucher mit Haushaltsgeräten zu versorgen, mit denen sie wertvolle Zeit für sich und ihre Liebsten zurückgewinnen. Russell Hobbs möchte mit seinen Produkten genau diesen Nerv einer Generation treffen, die danach strebt, den Spagat zwischen Beruf und Familie zu meistern. Mix & Match von privatem, beruflichem und sozialem Leben spielt dabei eine große Rolle.

„Wir verstehen, wie das echte Leben ist. Die Höhen, die Tiefen und alles dazwischen. Und worauf es im Leben ankommt – nämlich auf die kleinen Dinge im Alltag, die täglichen Momente und mit wem man sie erlebt. Unsere „Beautifully British“ durchdachten Produktideen helfen Menschen in ihrem Alltag und schaffen Zeit, sich auf die Momente zu fokussieren und Erinnerungen zu schaffen. Was ein perfekter Moment ist, darf jeder selbst entscheiden. Unsere Produkte bilden dabei den Rahmen, drängen sich aber nicht in den Mittelpunkt“, erklärt Elisabeth, Brand Managerin bei Russell Hobbs.