Bend it, Twist it, Flex it – Love it!

Cellularline gibt Laden einen neuen (soften) Touch!

Telekom | 0 | | 01.09.2022

Sie sehen großartig aus und fühlen sich großartig an – die Soft Cable von Cellularline.

Die neuen SOFT CABLE von Cellularline sehen großartig aus, und verhindern dank der speziellen Silikon-Ummantelung des Kabels ein lästiges Verknoten und Verheddern des Kabels. Das SOFT CABLE bleibt dadurch immer in seiner ursprünglichen Form und ist jederzeit schnell einsatzbereit.

Durch die Soft-Touch-Oberfläche bekommt das Kabel eine großartige Haptik, die sich samt und seidig anfühlt. Dabei haben die Kunden die Wahl, ob sie sich für die Trendfarbe der Saison in Mint-Pastell oder für die klassische Variante in Schwarz entscheiden. Auch technisch weiß das Kabel zu überzeugen. So erreicht das Kabel Übertragungsgeschwindigkeiten von 480 Mbit/s und ermöglicht dadurch schnelles Synchronisieren von bspw. Fotos, Videos und Musik zwischen Smartphone und PC.

Egal ob im Wohnzimmer, im Büro oder unterwegs als optisches Statement – das SOFT CABLE bringt frischen Wind in das Smartphone Zubehör! Das Laden von Smartphones und Tablets oder das Übertragen von Daten auf Ihren PC oder anderen Geräten wird dadurch zu einem optischen und haptischen Highlight.

Das 120 cm lange Lade- und Datenkabel SOFT ist in 4 verschiedenen Ausführungen (USB-A auf Type – C /Lightning und Type – C auf Type – C /Lightning) erhältlich. SOFT ist in 2 Farben verfügbar und eignet sich ideal zum Laden von Smartphones, Tablets sowie Laptops und kann kompatible Geräte mit bis zu 60W laden. Zusätzlich verhindert SOFT CABLE ein Verknoten und Verheddern des Kabels und bleibt dadurch immer in seiner ursprünglichen Form. Als Highlight ist SOFT CABLE mit einer Soft Touch Oberfläche aus Silikon veredelt. Das USB-Kabel mit der USB-Version 2.0 unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbit/s und ermöglicht dadurch schnelles Synchronisieren von z.B. Fotos, Videos und Musik zwischen Smartphone und PC. Erhältlich ist SOFT ab einem UVP von 16,99 Euro.

Cellularline wird in Österreich exklusiv von MLINE vertrieben. Das Unternehmen wird auf der IFA Berlin vom 2. bis 6. September (Halle 4.2 Stand 110) und den Elektrofachhandelstagen in Linz am 23. und 24. September (Stand B-318) präsent sein.