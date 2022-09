5. und 6. Oktober

PV Austria lädt zur Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung

Photovoltaik Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 07.09.2022

(© PV Austria)

In einem Monat ist es soweit: Am 5. und 6. Oktober findet in Wien die jährliche Fachtagung für Photovoltaik (PV) und Stromspeicherung in Kooperation zwischen dem Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) und der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) statt. Die Veranstalter freuen sich, dieses Jahr wieder verstärkt auf eine physische Teilnahme setzen zu können. Dennoch wird es weiterhin die Möglichkeit einer Online-Teilnahme geben. Bis zu 450 Teilnehmer aus allen PV-Sparten werden auch dieses Jahr pro Veranstaltungstag erwartet.

Mit dem Slogan „Photovoltaik als Schlüsseltechnologie für ein energieunabhängiges Europa“ macht die Tagung die Energiekrise zu ihrem Leitthema, das sich über das zweitägige Tagungsprogramm spannt. Die Tagung bietet eine umfassende Kombination aus aktuellen, wissenschaftlichen und praxisbezogenen Themen zu Photovoltaik und Stromspeicherung: In den unterschiedlichen Tagungsblöcken werden besonders am ersten Tag das Comeback der europäischen PV-Industrie thematisiert und Innovation und Forschung in und aus Österreich großgeschrieben. Am zweiten Tag widmen sich die Fachvorträge einerseits den Herausforderungen des zukünftigen Stromnetzes und andererseits der Speicherung von Sonnenstrom.

Highlights

Über 40 nationale und internationale Vortragende beleuchten die aktuellen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Auszeichnung der besten Photovoltaik-Forschungsprojekte, die Break-Out Session zur PV-Offensive der Stadt Wien sowie ein eigener Workshop zum aktuellen Thema „Agri-PV“ runden die Fachtagung ab. In den Pausen können Teilnehmer am begleitenden Marktplatz der Innovationen direkt mit den Fachfirmen in Kontakt treten und sich bei der Poster- und Videoausstellung über neue Forschungsprojekte informieren und dabei auch gleich für ihren Favoriten abstimmen. Zum Ausklang des ersten Veranstaltungstages lädt die TPPV zudem zum beliebten Abendempfang, bei dem sich die Teilnehmer (extra Anmeldung vorab erforderlich) in entspannter Atmosphäre weiter vertiefen können.

Schwerpunkte

Nationale und internationale Branchenexpert*innen und Wissenschaftler*innen berichten über Photovoltaik und Speichermöglichkeiten im Gesamtenergiesystem

Neue Technologien, Konzepte & Bauweisen – Was gibt es Neues

Comeback der europäischen Photovoltaikindustrie und -forschung

Österreichische Photovoltaik-Innovationen

Sonnenstrom auf Vorrat: Entwicklungen auf dem Stromspeichersektor und Qualitätscheck

Alles fließt: Das Stromnetz am Weg in die Zukunft

Anmeldungen und alle weiteren Informationen finden Sie unter: www.pvaustria.at/fachtagung-pv-speicher.