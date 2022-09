Editor's Choice 161.000 Besucher

IFA: Rückkehr auf die Messe

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 07.09.2022

Comeback in Berlin: Die Menschen strömten wieder zur IFA. (© Schebach)

Drei Jahre lang herrschte Funkstille auf dem Berliner Messegelände. Nun hat sich die IFA als internationales Ereignis für die Consumer und Home Electronics Branche wieder zurückgemeldet. Laut Veranstalter gfu besuchten 161.000 Menschen die IFA. Zudem waren 80% der Ausstellungsfläche auf dem Messegelände belegt.

Es herrschte wieder Messe-Feeling unterm Funkturm, wenn auch – wie der elektro.at-Lokalaugenschein zeigte – gegenüber Vorpandemiezeiten deutlich weniger Besucher vor Ort waren. Allerdings war, wie die gfu berichtet, im Vergleich zu 2019 der Anteil der Fachbesucher deutlich höher. Außerdem hat die IFA wieder eine starke Medienresonanz erzeugt. Mehr als 2500 Journalisten kamen nach Berlin. Die Hälfte davon von internationalen Medienorganisationen. Zudem meldeten die Aussteller eine ungewöhnlich hohe Zahl von Geschäftsabschlüssen während der Messe. Trotz globaler Herausforderungen wie anhaltender Lieferkettenunterbrechungen und Inflationsdruck verzeichneten die Aussteller der IFA 2022 ein enormes Auftragsvolumen.

„Die IFA hat sich nach der pandemie-bedingten Pause mit den bedeutendsten Trends für Produkte und Lösungen in den Bereichen Consumer Electronics und Home Appliances sowie angrenzender Branchen, besonders im Themenfeld Nachhaltigkeit, eindrucksvoll zurückgemeldet“, erklärt dann auch Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu. „Die IFA war erneut der bewährte Treffpunkt für Industrie und Handel, Fachbesuchern und Medien sowie natürlich die Konsumenten.“

Martin Ecknig, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe Berlin, ergänzt: „Es ist fantastisch, dass unsere Hallen wieder einmal voll waren. Ich habe ein sehr positives Feedback von allen globalen Marken und Händlern erhalten, mit denen ich gesprochen habe, und ich freue mich besonders, dass wir eine so große Zahl von Insidern und Fachbesuchern auf der IFA Berlin verzeichnen konnten. Wir sind auf dem besten Weg, dass die IFA in den nächsten Jahren wieder ihre volle Stärke erreicht.“

Nachhaltigkeit im Fokus der Consumer und Home Electronics

Nachhaltigkeit war neben der intelligenten Vernetzung von Geräten und Smart-Home-Lösungen eines der großen Themen auf der diesjährigen IFA in Berlin. Dies spiegelte sich auch in einigen der IFA Keynotes wider: Hakan Bulgurlu, der Chief Executive Officer von Arçelik, richtete einen leidenschaftlichen Appell an die Consumer und Home Electronics-Branche, zusammenzuarbeiten und ihren Teil zur Eindämmung des Klimawandels und zur Reduzierung der Umweltverschmutzung beizutragen. Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy and Sustainability Officer von Schneider Electric, vertiefte das Thema und untersuchte, wie Smart Home-Geräte unser Zuhause nachhaltiger machen können.

Ein weiteres großes Thema war die intelligente Vernetzung und wie sie nahtlose Erlebnisse ermöglicht. Cristiano Amon, Chief Executive Officer bei Qualcomm, erkundete das enorme Potenzial von vernetzten Diensten und Geräten in der Zukunft. George Zhao, der CEO von Honor, und Tony Ran, der Präsident von Honor Europe, zeigten, wie diese Erfahrungen bereits zum Leben erweckt werden, während William Tian, der Präsident der Huawei Consumer Business Group Western Europe, die Integration von Geräten vom Smartphone über das intelligente Büro bis hin zum Gesundheits- und Fitnessbereich vorstellte.

Starke Nachfrage nach digitalem Zugang

Schließlich meldet die gfu eine starke Nachfrage nach den digitalen Kanälen der Messe wie IFA Virtual, die neue IFA-App und die Social-Media-Plattformen der IFA waren stark nachgefragt und erzielten allein auf allen Social-Media-Kanälen mehr als 1,6 Millionen Aufrufe. Die über die IFA-Kanäle sowie über die der Aussteller und Keynote-Partner gestreamten Videos erreichten mehr als 11,8 Millionen Aufrufe.