Besonders schonende Pflege und Styling

IFA: Grundig erweitert Haar- und Bartpflegeserien

Kleingeräte | 0 | | Dominik Schebach | 08.09.2022

Mit dem MS 9130 und dem MS 8130 ergänzen zwei Rasierer aus recyceltem Kunststoff die ProClub-Serie.

Zur IFA 2022 hat Grundig gleich zwei seiner Produktreihen aus dem Personal Care-Bereich erweitert: So wurde die Men’s Care Pro Club-Familie um zwei nachhaltige Rasierer ergänzt. Die Haistyling-Familie NaturaShine ist um zwei weitere Styling-Produkte angewachsen.

Schöne Haare und ein gepflegter Bart so einfach wie nie. Für ein Gefühl wie beim Friseur oder beim Barbier hat Grundig vier neue Produkte vorgestellt, die keine Wünsche für die Bart- und Haarpflege offenlassen. Dank fortschrittlicher Technologien sollen die Geräte dabei besonders schonend für Haut und Haar sein und weiten gleichzeitig das Nachhaltigkeitssortiment der Marke Grundig auf den Produktbereich Personal Care aus.

Recycelter Kunststoff

Mit dem MS 9130 und dem MS 8130 erweitert Grundig die ProClub-Serie um zwei weitere Mitglieder. Die Rasierer kommen als MS 9130 im beliebten mattschwarz/roten Look und als MS 8130 in dunklem Mattchrom/Rot und wurden, wie die Haar- und Bartschneider und das Multihaarschneideset der Reihe, bereits mit dem iF Design Award 2022 ausgezeichnet. Doch die Produktneuheiten überzeugen nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch Nachhaltigkeit: Denn beide Modelle sind aus je 61% recyceltem Kunststoff hergestellt.

„Schon seit vielen Jahren ist Nachhaltigkeit fest in unserer Unternehmensstrategie verankert. Als Teil unseres Mutterkonzerns Arçelik verfolgen wir bei Grundig das Ziel, in allen Unternehmensbereichen nachhaltig zu agieren. Mit der Integration der beiden nachhaltigen Herrenrasierer mit recycelten Bauteilen erweitern wir unsere nachhaltige Produktrange einmal mehr und machen Nachhaltigkeit ganz unkompliziert im Alltag der Kundinnen und Kunden erlebbar“, sagt Christian Schimkowitsch, Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG.

Um die Rasur so angenehm wie möglich zu gestalten und Hautreizungen zu vermeiden, sind beide Rasierer mit dem innovativen BeardCare Sensor ausgestattet. Dieser erkennt in Echtzeit die Dichte der Barthaare und passt die Leistung des Motors entsprechend an. Zusätzlich kann die Leistung auch selbständig auf das maximale Niveau erhöht werden. Die Titanium Blades Technologie sorgt für ein besonders schonendes Rasier-Erlebnis: Drei beweglich gelagerte rotierende Scherköpfe mit Titan-Beschichtung ermöglichen eine exakte, unkomplizierte Rasur. Zusätzlich verfügt der MS 9130 über aufsteckbare Langhaarschneider. Beide Geräte lassen sich sowohl nass als auch trocken verwenden bzw. unter fließendem Wasser reinigen. Der ProClub™ MS 9130 überzeugt mit 120 Minuten Akkubetriebszeit und der ProClub™ MS 8130 mit 70 Minuten. Beide Geräte verfügen über eine Schnelllade-Funktion und die Möglichkeit über USB zu laden sowie ein LCD-Display bzw. LED-Display im MS 8130 mit Ladekontrollanzeige.

Schonend stylen

Für die Pflege von langem Haar stellt Grundig zwei neue Produkte vor: Die NaturaShine-Familie wird mit dem Lockenstab HS 7230 und der Glättbürste HB 7150 um zwei neue Styling-Geräte erweitert. Wie die gesamte Reihe, sind auch die beiden Neuheiten mit einer speziellen Keramikbeschichtung aus Macadamia- und Kokosöl ausgestattet, die das Haarstyling besonders schonend macht und dabei für gesundes, glänzendes Haar sorgt. Auch optisch überzeugen die neuen NaturaShine-Mitglieder, sie sind im hochwertigen Design in Schwarz und Roségold gehalten.

Der neue HS 7230 Lockenstab mit zehn Millimeter Durchmesser sorgt für besonders glamouröse Locken. Das Gerät erhitzt sich in nur 30 Sekunden auf 90 °C und bietet eine individuelle Temperaturregelung in fünf Stufen von 130 °C bis 210 °C. Somit ist der Lockenstab laut Beko Grundig für jede Haarstruktur bestens geeignet. Die automatische Abschaltung nach 60 Minuten sowie das LED-Display und der Styling Handschuh im Zubehör sorgen für Komfort und Sicherheit bei der Anwendung.

Die Glättbürste HB 7150 überzeugt mit einer schnellen Aufheizzeit von 30 Sekunden auf 85°C und bietet fünf Temperaturstufen zwischen 130 °C bis 210 °C. So sind schonende Ergebnisse bei jedem Haartyp möglich. Die integrierte Ionic-Funktion wirkt zusätzlich antistatisch und gleicht den Feuchtigkeitsgehalt des Haares aus, indem sich zahlreiche Ionen schützend um die Haarfaser legen und den durch die Hitze verursachten Feuchtigkeitsverlust ausgleichen. Das Haar wird glänzend und auf schonende Weise hydratisiert und vitalisiert. Auch hier sorgen das LED-Display sowie die automatische Abschaltung nach 45 Minuten für Komfort und Sicherheit.

Preis und Verfügbarkeit

Der ProClub MS 9130 sowie der ProClub MS 8130 sind voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2022 für eine UVP von 99,99 Euro, bzw. 89,99 Euro im Handel erhältlich. Die Glättbürste HB 7150 ist ab sofort für eine UVP von 69,99 Euro erhältlich, der Lockenstab HS 7230 ist voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2022 für eine UVP von 59,99 Euro im Handel erhältlich.