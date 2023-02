Stylischer Heizlüfter

Neu von De’Longhi: Capsule Fit

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 03.02.2023

Der neue Capsule Fit Heizlüfter von De’Longhi.

De’Longhi präsentiert den neuen „Capsule Fit“, einen flexibel einsetzbaren Heizlüfter, der wirklich stylisch aussieht.

Mit dem Capsule Fit präsentiert De’Longhi nicht nur einen flexibel einsetzbaren Heizlüfter, sondern auch ein stylisches Design-Stück. Als besonderes Highlight beschreibt De‘Longhi: „Durch die integrierte Kaltluftstufe ist das Modell ein wahrer Klimakünstler und sorgt auch in den Sommermonaten für angenehme Temperaturen.“

Auf Grund seines platzsparenden, schlanken Designs lässt sich das Modell überall unterbringen – zudem lässt es sich sowohl horizontal als auch vertikal positionieren. De’Longhi ergänzt: „Damit passt sich der Capsule Fit perfekt an die individuellen Bedürfnisse an und kann auch dort verwendet werden, wo ein klassisches Heizgerät keinen Platz finden würde.“

Zum Design des Heizlüfters sagt der Hersteller: „Das Gerät in Weiß und Beige ist von einem hochwertigen Stahlgehäuse umschlossen und verfügt über gummierte Details, die es zu einem Hingucker in den eigenen vier Wänden werden lassen.“ Trotz einer maximalen Leistung von bis zu 2.000 Watt und drei Leistungsstufen für den Einsatz in großen und kleinen Räumen arbeitet der Capsule Fit sehr leise. Dank der sehr einfachen Bedienelemente ist das Gerät intuitiv und einfach zu benutzen.

Capsule Fit Heizlüfter HFS70B20.WH: 76,99 Euro UVP