Volle Kostenkontrolle

Magenta Business stellt neue IoT Prepaid Tarife vor

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 06.02.2023

Einmal zahlen und zehn Jahre lang nutzen. Mit den neuen Prepaidtarifen hat Magenta bietet Magenta von Internet of Things zum Fixpreis.

Magenta Business erweitert sein IoT-Portfolio um zwei Prepaid-Tarife unter einem neuen Fixpreismodell: Das Prepaid Angebot vernetzt IoT-Geräte für fünf beziehungsweise zehn Jahre für eine einmalige Zahlung. In den beiden Paketen (9,99 Euro/SIM für fünf Jahre bzw 18,99 Euro/SIM für zehn Jahre) sind alle Kosten für das Datenvolumen, die SIM-Karte und die SIM-Kartenverwaltung enthalten.

„Mit den neuen Prepaid Tarifen gewähren wir unseren Kundinnen und Kunden volle Flexibilität bei voller Kostenkontrolle. Die SIM-Karten sind in diversen IoT-Bereichen einsetzbar, die Konnektivität auf Mobilfunkebene erfordern: von smarten Gebäuden über intelligente Energiemessgeräte bis zur Tracking Lösung für Logistik-Dienstleister“, erklärt Werner Kraus, CCO Magenta Business. „Unser Angebot startet außerdem bereits ab zehn SIM-Karten und eignet sich so für Prototypen genauso wie für Großaufträge. Unterstützt wird die Skalierbarkeit durch das IoT Connectivity Management Portal von Magenta Business. Hier hat man den Überblick über alle IoT SIM-Karten und deren Datenvolumina.“

Das Modell ermöglicht auch ein dynamisches Pooling zur flexiblen Nutzung der SIM-Karten. In diesem Fall fließt das Datenvolumen jeder aktiven SIM-Karte in einen Gesamtpool, aus welchem alle SIM-Karten das jeweils benötigte Datenvolumen ziehen können. Für die beiden IoT-Tarife stehen herkömmliche Netztechnologien sowie NB-IoT sowie LTE-M zur Verfügung. EU-weites Roaming ist inklusive.

Auch über die Landesgrenzen hinaus ist eine einwandfreie Vernetzung garantiert, denn die IoT SIM-Karten von Magenta ermöglichen EU-weites Roaming und beste Netzinfrastruktur für reibungslose Abläufe. Dabei ist innerhalb der EU das Datenvolumen bereits inkludiert. Außerdem können sämtliche im jeweiligen Land verfügbare Netze wie NB-IoT, LTE-M oder herkömmliche Technologien wie LTE genutzt werden. Und so funktioniert‘s: Für die Machine-to-Machine-Kommunikation einfach den passenden IoT-Tarif auswählen und alle notwendigen Daten im Formular ausfüllen. Nach Unterzeichnung des Angebotes werden die SIM-Karten per Post nach Hause geschickt und können mit dem per Mail erhaltenen Portalzugang verwaltet werden.