Neue Abbonementstufen

RS erweitert Online-Community DesignSpark

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 09.02.2023

RS präsentiert die nächste Phase seiner schnell wachsenden Online-Community DesignSpark. (© RS)

RS präsentiert die nächste Phase seiner Online-Community DesignSpark. In Zukunft wird DesignSpark über drei Abonnementstufen mit den Bezeichnungen „DesignSpark Explorer“, „DesignSpark Creator“ und „DesignSpark Engineer“ verfügen. Das Ziel ist es den Mitgliedern ein noch weiter verbessertes und zunehmend personalisiertes Angebot zu machen.

In der jetzt präsentierten nächsten Phase in der DesignSpark-Engineering-Community geht es darum, Mitgliedern ein noch weiter verbessertes und zunehmend personalisiertes Angebot zu machen. In Zukunft wird DesignSpark über drei Abonnementstufen mit den Bezeichnungen „DesignSpark Explorer“, „DesignSpark Creator“ und „DesignSpark Engineer“ verfügen. Sie ermöglichen es den Mitgliedern, entsprechend ihren Anforderungen selbst den Umfang an genutzten Designtools und -ressourcen zu bestimmen.

DesignSpark-Explorer

Die Stufe DesignSpark Explorer richtet sich in erster Linie an Studierende, Maker und Entwickler. Dieses Level erlaubt Mitgliedern den bisher gewohnten Community-Zugriff und die Möglichkeit zur Nutzung der Tools und Designressourcen. Nutzer erhalten hier kostenlos alle Möglichkeiten für einen schnellen Sprung vom Konzept zum Prototyp.

Zu den wichtigsten in der Stufe DesignSpark Explorer verfügbaren Tools gehören: DesignSpark PCB, das Rapid-Prototyping-Tool für die Entwicklung elektronischer Schaltungen. Es ermöglicht die Erstellung von Schaltplänen, die Übertragung in ein PCB-Layout und die Vorbereitung für die Fertigung. Dabei unterstützen Komponentenbibliotheken und Tools die Erstellung fehlerfreier Leiterplatten. Dazu gesellt sich DesignSpark Mechanical, ein Direct Modelling-Programm. Es erfordert keine Vorkenntnisse in der Anwendung von 3D-CAD-Software und ermöglicht Nutzern die freie Erstellung und Änderung von 3D-Modellen. DesignSpark Mechanical eignet sich für das Prototyping und für die Übermittlung von Anforderungen an Engineering-Teams.

Zusätzlich zum Engineering-Support und öffentlichen Foren innerhalb der DesignSpark-Engineering-Community haben DesignSpark Explorer-Abonnenten weiterhin Zugriff auf mehr als 100 Millionen 3D-Modelle und 2D-Symbole für das Schaltungsdesign. Auch die Möglichkeit, Suchen nach einer Milliarde Teilen durchzuführen und auf Datenblätter zuzugreifen sowie Statusinformationen zum Lifecycle Status bleiben erhalten.

DesignSpark Creator

Für Anwender, die nach noch fortschrittlicheren Tools und Ressourcen suchen, sind jetzt weitere DesignSpark-Optionen verfügbar, die den Zugang zu Design-Tools mit erweiterten Funktionen eröffnen. So wendet sich DesignSpark Creator zu einem Preis von 11,49 € pro Monat an Maker mit gehobenen Ansprüchen, professionelle Hersteller und KMUs. Das Angebot umfasst die gleichen Tools und Ressourcen wie die Stufe Explorer, hinzu kommt allerdings eine erweiterte Version von DesignSpark Mechanical. Sie weist ein 3D-Spiegelwerkzeug und Tools zum Beschriften von Teilen und Erstellen von Fertigungszeichnungen auf. Auch erweiterte Teilebibliotheken, die weitere Informationen zu den Komponenten liefern, gehören zum Umfang. Darüber hinaus wird es Skills- und Lernvideos, Tutorials und Tipps von Experten aus der DesignSpark-Community geben.

DesignSpark Engineer

Noch mehr bietet DesignSpark Engineer zu einem Preis von 16,99 € pro Monat. Das Angebot eignet sich für professionelle Entwicklungsingenieure. DesignSpark Engineer bietet die gleichen verbesserten Funktionen von DesignSpark Mechanical, die in DesignSpark Creator verfügbar sind. Zusätzlich gibt es das noch erheblich leistungsfähigere DesignSpark PCB. Es ermöglicht die Verwendung von blinden und verborgenen Durchkontaktierungen für High-Density PCB-Design, benutzerdefinierte Pad-Formen, Differential Pair Routing für Hochgeschwindigkeitssignale, einen Schalttafel-Editor und einiges mehr. Neben dem umfangreichen Unterstützungsangebot, die in der Stufe Creator verfügbar sind, bietet DesignSpark Engineer noch mehr Informationen zu Komponenten, einschließlich Export-Compliance-Daten und PCN/EOL-Benachrichtigungen sowie Hilfe bei Komponentenalternativen.

Im Rahmen der Markteinführung lädt RS zur kostenlose Testphase. Sie ermöglicht allen DesignSpark-Mitglieder die Abonnementoptionen „Creator“ und „Engineer“ und die hier zur Verfügung gestellten erweiterten Versionen der DesignSpark-Tools auszuprobieren. Die kostenlose Testphase läuft bis zum 31. März 2023.

DesignSpark Explorer, Creator und Engineer – und der Zugriff auf die kostenlose Testversionen – sind unter rs-online.com/designspark/home verfügbar.