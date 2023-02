Box-Sponsoring für ein weiteres Jahr verlängert

Gorenje und Nader: Die nächste Runde

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 10.02.2023

Die Hisense Gorenje Austria GmbH gab bekannt, dass das Sponsoring von Boxer Marcos Nader um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Für Nader sei dies ein wichtiger Schritt, um sich auf sein großes Ziel konzentrieren zu können: Der ehemalige EU-Meister im Mittelgewicht peilt 2023 nämlich weitere internationale Titel an.

Der Boxer Marcos Nader hat ein bewegtes Jahr hinter sich: Einer bitteren K.o.-Niederlage im Duell um die EBU-EU-Krone gegen den Deutschen Marten Arsumanjan folgten zwei überzeugende Erfolge. Insgesamt hält er in 28 Profikämpfen bei 25 Siegen, einem Unentschieden und nur zwei Niederlagen.

Dass sich der 32-jährige Wiener nach seinem Rückschlag wieder aufgerappelt hat, freut auch Andreas Kuzmits, den Geschäftsführer von Hisense Gorenje Austria. „Ich habe Marcos bei gemeinsamen Veranstaltungen als zielstrebigen, aber auch sehr geerdeten Menschen kennengelernt. Außerdem ist er sozial engagiert und kümmert sich in seinem eigenen Boxclub um viele Nachwuchssportler. Aus meiner Sicht ist er mit diesen Eigenschaften der perfekte Botschafter für unser Unternehmen.“

„Ich freue mich immer über langfristige Partnerschaften. Schön, dass das mit Gorenje gelungen ist“, meint Nader zur Vertragsverlängerung. Er sieht im Engagement namhafter Firmen wie Hisense Gorenje Austria einen weiteren Image-Gewinn für seinen Sport, der längst massentauglich ist. „Wir haben allein in unserem Verein 1000 Mitglieder und richten mit der ‚Bounce Fight Night‘ im Hotel InterContinental in Wien dreimal im Jahr eine hochwertige Veranstaltung aus. Die Live-Übertragungen auf ORF SPORT + erreichen dabei bis zu 100.000 Zuschauer.“

Kampf um einen Gürtel

Mit einem Erfolg in seinem nächsten Kampf will Nader einen weiteren Beitrag zur positiven Entwicklung des Boxens in Österreich leisten. Am 1. April tritt er im Rahmen der Bounce Fight Night um den vakanten IBF-International-Titel an. Mit einem Sieg würde er sich auch in der IBF-Weltrangliste weit nach vorne katapultieren – die Voraussetzung, um anschließend sogar nach einem Europa- oder Weltmeistertitel greifen zu können.

Sportsponsoring als soziale Verantwortung

Andreas Kuzmits, selbst ein begeisterter Hobbysportler, wie er selbst sagt, drückt Marcos Nader jedenfalls die Daumen. „Jedes große Unternehmen hat auch eine soziale Verantwortung. Die Unterstützung von Marcos Nader ist ein Weg, diese Verantwortung wahrzunehmen, zumal indirekt auch sein Club und die dort trainierenden Kinder und Jugendlichen profitieren. Wenn wir durch die Person Marcos und seine TV-Präsenz nebenbei die Bekanntheit unserer Marke und unserer Produkte steigern, umso besser.“

Gorenje ist als Sponsor übrigens auch in anderen Sportbereichen aktiv: Vom Headquarter in Slowenien aus fördert das Unternehmen unter anderem die Handball-Champions-League, außerdem war man Sponsor der UEFA-Frauen-EM 2022.