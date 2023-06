Editor's Choice „Für uns eine logische Verbindung“

Elektro Krejcik ist Teil der RED ZAC-Familie

Die Branche | 5 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 19.06.2023

Rainer Will, Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes, Rita Krejcik, Sabine Schreder-Krejcik, KR Wolfgang Krejcik, RED ZAC Krejcik, RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane und Martin Leisser, RED ZAC, bei der feierlichen Banddurchschneidung im Rahmen der Eröffnung.

Elektro Krejcik ist wohl der größte Elektrofachhandelsbetrieb in Wien. Seit Jahrzehnten ist das Unternehmen Anlaufstelle für unzählige Wiener, wenn es um Elektrogeräte geht. Nun bekennt Familie Krejcik Farbe: Sie ist mit ihrem Elektrofachhandel nämlich seit kurzem RED ZAC-Mitglied und das wurde am Abend des 15. Juni gebührend gefeiert.

Ab sofort präsentiert sich Elektro Krejcik in der Alser Straße im achten Wiener Bezirk in Magenta. Soll heißen, Familie Krejcik ist mit ihrem Elektro- und Elektronikfachgeschäft nun RED ZAC-Mitglied. „Wir haben uns als Familie zu diesem Schritt entschlossen, weil RED ZAC sehr präsent ist. Die Werbewirkung, die damit verknüpften umfangreichen Dienstleistungen und auch die Präsenz in den Sozialen Netzwerken, das ist es, was wir brauchen, um unser Unternehmen noch besser auf die Zukunft auszurichten“, erklärt Eigentümer KR Wolfgang Krejcik. „Krejcik und RED ZAC – das ist für uns eine logische Verbindung.“ Mit einer Ausstellungsfläche von rund 1.500 m2, 35 Mitarbeitern und fünf Lehrlingen (in Verkauf, Technik, etc.) ist das Unternehmen wohl der größte Fachhandelsbetrieb der Branche in Wien.

Am 15. Juni wurde große Eröffnung gefeiert. Neben zahlreichen Partnern aus der Industrie und Vertretern des Handelsverbandes, kamen auch viele andere RED ZAC Mitglieder. RED ZAC Weinbotschafter Alois Reiter sorgte für den richtigen Tropfen zum Anstoßen, auf diesen besonderen Anlass. „Die Verschmelzung dieser zwei starken Marken ist für uns eine besondere Freude“, sagt RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane. „Die Positionierung am Markt ist wichtiger denn je, da braucht es ein starkes Team – ein starkes Miteinander. Und das ist es, wofür wir stehen – ganz entsprechend unserem Motto: ‚Red mit uns. Red Zac.‘ Dass die Familie Krejcik nun Teil der RED ZAC-Familie ist, sehe ich als Meilenstein. Wir werden uns innerhalb unserer Verbundgruppe gemeinsam auf die Zukunft vorbereiten.“

„RED ZAC hat hier einen wichtigen Schritt gesetzt, um den lokalen Elektrohandel im Grätzel bzw. in ganz Wien zu stärken. Davon profitieren alle – die beiden starken Marken, die 40 Beschäftigten und letztlich auch die heimischen Konsument:innen, die sich künftig auf noch mehr Auswahl und Beratungskompetenz freuen dürfen“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes.

Unübersehbar

Auch von außen betrachtet ist die RED ZAC-Mitgliedschaft sofort zu erkennen – mit dem auffälligen RED ZAC Branding in den großen Auslagenflächen. Im Rahmen der Feier übergab Brendan Lenane dann auch gleich den frisch gedruckten RED ZAC Krejcik Prospekt, um damit einen ersten Schritt zum künftigen gemeinsamen Auftritt zu setzen. „Das Konzept von RED ZAC hat mich überzeugt, denn damit können wir unseren Kund:innen noch mehr Beratung bieten, während sich die Profis von RED ZAC auf Marketing, Auftritt, Markenpräsenz sowie Warenbeschaffung und die Abwicklung dieser kümmern. Damit werden regionale Händler:innen optimal unterstützt, um lösungsorientiert arbeiten zu können“, so Wolfgang Krejcik.

Generationenwechsel

Als ehemaliger Obmann des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels der Wirtschaftskammer Österreich ist Krejcik in der Branche stark verankert. Das Unternehmen Krejcik wurde bereits im Jahr 1896 gegründet, 1968 baute Wolfgang Krejcik das Geschäft in der Alser Straße 45 auf, das schräg vis-a-vis vom Geschäft des Vaters lag. Gemeinsam mit Ehefrau Rita Krejcik baute er dann das Geschäft auf und aus – insgesamt fünf Mal wurde umgebaut und erweitert, auch die Fläche der ehemaligen Tanzschule im ersten Stock wurde im Rahmen der Erweiterungen integriert.

Aktuell zieht sich der Unternehmer Wolfgang Krejcik immer mehr aus dem Tagesgeschäft zurück und die beiden Kinder – Sabine Schreder-Krejcik und Michael Krejcik – führen das Unternehmen. „Wir haben quasi im Geschäft laufen gelernt und waren von Anfang an immer integriert“, erzählen die beiden. Bereits seit rund 20 Jahren sind die Sabine Schreder-Krejcik, Betriebswirtin, und Michael Krejcik, der eine technische Ausbildung absolvierte, im elterlichen Betrieb tätig.

Während Sabine primär für Einkauf, Webshop und das Geschäft vor Ort verantwortlich zeichnet, widmet sich Michael vor allem Großkunden und Projekten wie beispielsweise dem Ausstatten von Veranstaltungslocations mit Multimedia-Lösungen. „Wir haben beide bereits während der Ausbildung mitgearbeitet. Was uns ausmacht ist, dass wir gemeinsam anpacken – es hat zwar jeder seinen Schwerpunkt, aber letztendlich zählt das gemeinsame“, erzählt Sabine Schreder-Krejcik. „Wir sind ein echter Familienbetrieb, alle packen mit an.“